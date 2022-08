Otkrivamo koliko često parovi u braku vode ljubav: ‘Ne sjećam se kad smo to radili zadnji put’

Ako ste se ikad zapitali je li vaš broj seksualnih odnosa u braku u granici normale, evo nekoliko podataka koji bi vam mogli rasvijetliti tu dilemu. Iako, valja imati na umu da je odnos između svakog para individualan, odnosno jednima je normalno voditi ljubav dva puta dnevno, a drugima je sasvim dovoljno jednom mjesečno.

Anketu na tu temu napravio je magazin Newsweek. Otkrili su da bračni parovi vode ljubav prosječno oko 68 puta godišnje, što bi bilo otprilike svaki 5. dan. Naravno, ta brojka varira ovisno o tome koliko su parovi stari i koliko dugo su u braku. Oni mlađi sa kraćim bračnim stažem se intimi prepuštaju češće.

Na primjer, bračni parovi mlađi od 30 godina imaju spolne odnose prosječno oko 112 puta u godini dana ili svaki 3. dan.

Razina zadovoljstva životom često se veže sa brojem i kvalitetom seksa. Rezultati Playboyeve ankete iz 2019. godine pokazali su, očekivano, da većina bračnih parova jako cijeni seks i zadovoljniji su bračnom zajednicom kad je na tom planu sve savršeno.

U drugoj studiji je dr. sc. David Schnarch, američki seksualni terapeut i klinički psiholog, proučavao više od 20.000 parova. Ustanovio je da četvrtina njih ljubav vodi jednom tjedno, a većina jednom mjesečno. Bilo je i onih koji su priznali da im je seksualni život zamro i ne sjećaju se kad su zadnji put bili intimni s partnerom.

Istraživanje o učestalosti seksa među bračnim parovima iz 2018., provedeno u SAD-u, pokazalo je ovakve podatke:

jednom tjedno – 25 posto parova

2 do 3 puta tjedno – 16 posto

više od 4 puta tjedno – 5 posto

jednom mjesečno – 17 posto

2 do 3 puta mjesečno – 19 posto

1 do 2 puta u godini dana – 7 posto

bez seksa u godini dana – 10 posto

Seksualni terapeuti brakove sa manje od 10 seksualnih odnosa godišnje nazivaju ‘aseksualnim’, ali napominju kako to nikako nije pokazatelj da bi se taj brak mogao raspasti. Naime, seksualni apetiti različiti su kod svakoga, a važno je da su podjednaki kod dvoje ljudi koji dijele krevet. Ako su oboje zadovoljni sa seksom jednom mjesečno, tad nema problema.

Problemi nastaju kad u braku završi dvoje ljudi sa različitim seksualnim željama i potrebama. Recimo, ako muškarac želi voditi ljubav svaki dan, pa i nekoliko puta u danu, a ženi je dovoljno jednom tjedno, tad bi u toj vezi moglo doći do problema.

Također, ponekad strast u vezi zamre iz razno raznih razloga pa nije loše povremeno je osvježiti, prisjetiti se početaka veze i poraditi na odnosu. Moguće je ponovno potaknuti te emocije i vratiti seksualni život na pravi put.

Lauren Fogel Mersy, psihologinja i seksualna terapeutkinja, kaže da je sasvim normalno da se seksualne želje mijenjaju kako starimo.

– Sasvim je normalno da želja za seksom oslabi te partnerima treba više vremena da se uzbude i dožive orgazam. Učestalost seksa može se smanjiti kako veza sazrijeva – pojasnila je, prenosi marriage.com.

Postoje ljudi koje seks ne zanima

Juliet Ritchers je profesorica seksualnog zdravlja na Sveučilištu New South Wales u Australiji i dobro je upoznata o seksualnim navikama parova. Ona kaže kako je sasvim normalno da neki ljudi uopće nemaju želju za seksom, ali takvi su rijetki.

– Postoje ljudi koji se rijetko ili čak nikada ne uzbude. Oni mogu živjeti danima, tjednima, mjesecima pa čak i godinama bez seksa. I dok bi drugi, jačih seksualnih apetita, zbog apstinencije bili razdražljivi, rastreseni i nesretni, ovima to uopće ne utječe na raspoloženje. Također, postoje ljudi koji će rado voditi ljubav ako imaju nekoga pored sebe, ali ako su sami, život bez seksa neće im predstavljati jako velik problem – objašnjava ova profesorica.

Dodaje kako neki doživljavaju seks kao sredstvo za ublažavanje stresa, a drugi pod stresom gube želju – ljudi su jednostavno različiti i nema pravila što bi se moglo nazvati normalnim. Za mnoge interes za seksom pada što su stariji. Postoje parovi koji vode ljubav, ne zato što su tog trena nešto posebno uzbuđeni, već zato što osjećaju da je to njihova dužnost. Smatraju da veza bez seksa nije kvalitetna, što opet ne mora biti točno. prneosi 24sata

