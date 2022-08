3 glavne razlike između vanjske i unutrašnje ljepote

Kako to inače biva u životu, nismo svi jednaki, pa su tako od nas neki ipak malo više nagrađeni izgledom nego drugi. Uprkos tome što smo postali vrlo površni i formiramo mišljenje na osnovu spoljašnjosti čovjeka, trebamo biti svjesni da je unutrašnja ljepota možda i važnija.

Kada su čovjekovo srce i duša ispunjeni ljubavlju, saosjećanjem i dobrotom taj čovjek ne može da bude ružan. Da li vam se nekada desilo da sretnete naizgled fizički neprivlačne ljude, ali već nakon par rečenica progovorenih sa njima shvatite njihovu pravu ljepotu?

To je tačno ono što nazivamo unutrašnjom ljepotom. Danas govorimo o osnovnim razlikama između unutrašnje i spoljašnje ljepote. Spoljašnju ljepotu svi vide, a unutrašnja nije dostupna svakome. Onako kako se razlikuju ideali fizičke ljepote diljem svijeta, tako se razlikuje i pojam unutrašnje ljepote.

Pojam spoljašnje ljepote i privlačnosti se mijenja u skladu sa modnim trendovima i tako danas više nije atraktivno i lijepo ono što je bilo prije 50 ili više godina. Danas se nekim ljudima dopadaju stvari koje drugi smatraju potpuno ludim. Zbog toga je unutrašnja ljepota pravo bogatsvo koje ne vide svi.

Iskreno i dobro srce će vidjeti i cijeniti samo ljudi koji isto takvo srce posjeduju. Takvi ljudi znaju prave vrijednosti i ne obraćaju mnogo pažnje na izgled. Spoljašnja ljepota privlači, ali unutrašnja daje podršku čovjeku. Lijepim izgledom čovjek može da ostavi dobar prvi utisak, ali izgled često vara.

Mnogo više nam o čovjeku može reći njegov način komunikacije sa ljudima, ljubaznost, ophođenje prema drugima i slično. Tužno je, međutim, što mnogi danas misle da je izgled najvažniji i zbog toga više i ne obraćaju pažnju na druge kvalitete koje posjeduju.

Kada se neko fokusira isključivo na fizički izgled to može da dovede do potpunog gubitka identiteta, ali kada se osoba fokusira na unutrašnju ljepotu to može da vodi samo ka ličnom rastu. Izgled može da se promijeniti vrlo lako, ali promjena naše unutrašnjosti je dug i mukotrpan proces.

Razmislite malo, kada pitate ljude šta žele kod partnera, rijetki su oni čiji će odgovor biti izgled. Mnogo više ljudi će vam reći da im treba pošten, ljubazan, empatičan, strpljiv i dobar partner, a to nema nikakve veze sa fizičkom ljepotom,piše Infpult

