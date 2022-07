OVO SU NAJDOSADNIJI HOROSKOPSKI ZNAKOVI: Bez ljutnje

S druge strane, postoje ljudi kojima se baš i ne radujemo jer nam iscrpe svu energiju dugim i ispraznim pričama. Kada ih sretnemo na ulici ili u trgovini, pretvaramo se da ih nismo vidjeli i bježimo na drugu stranu. Doznajte koji su znakovi dospjeli na vrh ove ne osobito laskave liste.

Djevica

Djevice su pouzdane i odgovorne, no zabavljačke vještine nisu im jača strana. Previše su suzdržane, hladne i cijepljene protiv humora pa je svaki razgovor s njima ozbiljan i tmuran. Čak i ako se našale, to obično samo njima bude smiješno. Ljudima najviše smeta što pričaju o nezanimljivim temama i raspredaju o njima do u tančine svojim monotonim glasom, zbog čega su i dospjele na vrh ove liste.

Rak

Ono što Rakove čine dosadnima njihova je ozbiljna priroda. Uvijek su zabrinuti, ozbiljni i glas su razuma koji ubija svaku želju za šalom i spontanošću. Preosjetljivi su, plaču zbog svake sitnice i sve ih vrijeđa, a posebno šale na njihov račun. Ne vole nove stvari, promjene i iznenađenja pa i zbog toga znaju drugima biti dosadni.

Ribe

Ribe znaju biti šarmantne i zabavne, no na ovu su listu dospjele zbog svoje brbljavosti. Ljudi rođeni u ovom znaku vole o svemu raspredati nadugačko i naširoko, a njihove priče obično nemaju sredinu ni završetak. Često i same zaborave o čemu su pričale pa nonšalantno prijeđu na drugu temu u nadi da nitko to nije primijetio. prneosi “Novi“.

