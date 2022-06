Cijene više i do 20 maraka po danu: Poskupjelo i rentanje vozila

Cijene novih i polovnih automobila u porastu su nakon agresije Rusije na Ukrajinu, a to se odrazilo i na cijenu najma vozila.

Dolazi dijaspora

Osim turista, veliki broj građana naše zemlje u ljetnim mjesecima dolazi u domovinu na odmor, a iz agencija za iznajmljivanje automobila nam govore da se broj klijenata smanjuje, jer usljed raznih poskupljenja građani na sve načine pokušavaju uštedjeti.

Dženis Ajanović, direktor rentakar kompanije „Autorental Sarajevo“, tvrdi za „Avaz“ da, čim dođe do povećanja cijene nafte i naftnih derivata, automatski se povećava i cijena transporta, tako da je i cijena automobila za iznajmljivanje nešto viša u odnosu na prošlu godinu.

– To dalje dovodi do lančane reakcije povećanja cijena autodijelova i svih ostalih usluga koje su neophodne da bi jedna rentakar kompanija mogla funkcionirati, tako da se to nužno mora odraziti i na cijenu iznajmljivanja vozila. Potražnja svakako pada, s obzirom na to da je i zdravije i jeftinije šetati, a to ljudi shvataju tek onda kada plaćaju gorivo skoro četiri marke po litru – objašnjava Ajanović.

Razni faktori

Cijena iznajmljivanja vozila zavisi od raznih faktora, dodaje Ajanović, poput marke vozila, transmisije koju vozilo posjeduje, gdje se putuje i na koliko dana.

– Naprimjer, iznajmljivanje VW Pola iz ekonomske klase za deset dana korištenja u Hrvatskoj i BiH sada košta između 70 i 80 KM po danu, dok je prošle godine ta cijena bila između 60 i 70 KM po danu. Međutim, moramo uzeti u obzir da je pet litara motornog ulja prošle godine koštalo oko 70 KM, a ove godine je isto to motorno ulje skoro 120 KM, što je skoro dvostruko skuplje, a mi uslugu povećavamo za samo 10-20 KM po danu najma – zaključuje Ajanović.

Vlast nema sluha

Sezona je u jeku, ali njenu uspješnost usporavaju svakojake krize i vlast koja nema sluha za razne apele građana i poslodavaca.

– Ove godine je veliki broj mušterija u našoj branši otišao ili zbog poskupljenja usluge i nafte ili su pronašli utjehu kod “divljih” rentakar kuća, koje ne plaćaju porez, pa su samim time i jeftiniji – kaže Ajanović,piše Avaz

