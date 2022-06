Novinarka je cijeli mjesec svaki dan ustrajno imala orgazme, to joj je promijenilo život: Pročitajte šta je spoznala…

Kad se radi o novim trendovima u zdravlju i wellnessu, za sebe mogu reći da sam poput profesionalnog laboratorijskog štakora spremnog na sve. Dopustila sam da mi stručnjaci za akupunkturu ubadaju iglice u čelo, da laser prodre 13 milimetara u moj abdomen kako bi rastopio salo, čak sam bila i na laserskom sužavanju vagine. Pa, ipak, nekako sam propustila napraviti najjednostavniji, najispunjavajući i superzdravi eksperiment, a još k tome i posve besplatan, za muškarce i žene: priuštiti si jedan orgazam dnevno – govori američka novinarka Lisa Fogarty, prenosi Živim.hr.

Ovo je njezino iskustvo

Ali prvo činjenice. Orgazam je, kao što svi znamo, onaj eksplozivni, blaženi trenutak kad se vagina steže u intenzivnim i neopisivo ugodnim valovima.

– Ali orgazam je i mnogo više od toga. Prilikom orgazma dolazi do lučenja velike količine hormona među kojima su oksitocin, estrogen i testosteron – kaže dr. Rachel Carlton Abrams, autorica knjige “Bodywise: Discovering Your Body’s Intelligence for Lifelong Health and Healing”. Orgazmi su najbolji lijek koji možete zamisliti za održavanje hormonalne ravnoteže, smanjenje anksioznosti, poboljšanje seksualnog života, kao i za kvalitetniji san zahvaljujući lučenju serotonina do kojeg dolazi za vrijeme orgazma. Štoviše, orgazmi vas mogu učiniti ljubaznijom i ugodnijom osobom te osobom koja će jednog dana možda proslaviti 99. rođendan uspinjući se na Himalaju (možemo malo i sanjariti, zar ne?).

ZA POSTIZANJE ORGAZMA MOZAK PREPREKA I SAVEZNIK

– Jedan orgazam svaki dan učinit će vas sretnijim – kaže ginekolog i opstetičar dr. Draion M. Burch.

– Orgazmi potiču lučenje dopamina koji izaziva osjećaj sreće i ugode. Svakodnevni orgazmi mogu smanjiti razinu stresa, a to će pozitivno utjecati na vaše opće stanje na mnogo načina (snižavaju razinu kortizola, smanjuju tjelesnu težinu, povećavaju plodnost…). Kad doživljavate orgazam, ubrzava se rad srca, a to pomaže u jačanju srčanog mišića i snižavanju krvnog tlaka. Sve u svemu, svakodnevni orgazmi mogu dovesti do dužeg životnog vijeka, a da ne spominjemo da jačaju imunološki sustav – navodi dr. Burch.

S obzirom na to da samo jedna četvrtina žena doživljava orgazam samo putem snošaja, to iziskuje mnogo ponavljanja: drugim riječima, osim ako nemate partnera s neograničenom količinom energije i vremena da vam svakodnevno priušti orgazam, morat ćete uzeti stvari u svoje ruke. Doslovno. Masturbacija nije opcija već put prema uspjehu i sreći.

Ja sam supruga i majka dvoje djece mlađe od 5 godina koja radi od kuće. Niti jedna od tih uloga ne dopušta da u tri sata poslijepodne ostavim sve što radim, kažem “ma dovraga s tim” i zatvorim se u spavaću sobu na 20 minuta s vibratorom. Da ne spominjem da uopće nemam vibrator. S 13 godina otkrila sam sve što mi je potrebno da doživim orgazam sama – a to je moja desna ruka, stimulacija klitorisa i pet do deset minuta nasamo (da, mjerila sam i vrijeme).

S obzirom na moju situaciju, prvi izazov s kojim sam se susrela pokušavajući izvesti to da svaki dan doživim orgazam bio je pronalaženje vremena za to i tada sam shvatila da ću to morati činiti nakon što djeca odu na spavanje, u 8 sati navečer. Bez obzira na to koliko sam bila umorna ili koliko bih možda radije u tom trenutku gledala seriju “Mr. Robot” i pijuckala čašu vina, čvrsto sam se držala svog rasporeda. U početku nisam znala da će to biti jedna od najvažnijih lekcija koju ću naučiti tijekom tih mjesec dana: mozak je prva i glavna prepreka za postizanje orgazma i najveći saveznik. Osim ako nemate hormonalne promjene uslijed uzimanja nekih lijekova, dojenja, menopauze ili bolesti, vaše tijelo će reagirati na mentalni niz seksualnih scena.

