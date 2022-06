Nesalomljiva dama Zodijaka – Žena koja je istinski vođa, jaka kao stjena i borbena

Ovakve dame ne koriste riječ „ne“ u svom riječniku. U prošlosti su se slomile, ali su uprkos svemu ustale, sastavile se i nastavile dalje jače nego ikada. Ove žene ne znaju za granice i uvijek idu putevima istine. Kom horoskopskom znaku pripadaju ovakve dame? Ovakve žene su vođe, one su jake i borbene.

I najčešće su rođene u znaku strijelca. Žene strijelci su moćne osobe koje imaju potencijala i uvijek grabe naprijed, idu ka tome da budu prve u svemu. One su uspješne, ali zaista mnogo ulažu u sebe, rade na sebi, nadograđuju se i unaprijeđuju svoj rad kad god imaju priliku za to. One do uspjeha dolaze borbom.

Uvijek su spremne da se bore za sebe i svoje rezultate, a život posmatraju kao jednu veliku avanturu u kojoj je cilj da se one što bolje razviju u jake, sposobne i čvrste osobe. Ono što tjera ovakve žene da idu ka naprijed jesu radoznalost i znatiželja.

One stalno otkrivaju nešto novo, istražuju, preispituju i to je način na koji one koračaju ka naprijed. Izuzetno su radoznale i to u svim životnim okolnostima. Njena težnja za istinom takođe ima veze sa horoskopskim znakom.

Osobama u znaku strijelca vlada kuća filozofije, zato one stalno koračaju kroz život tragajući za istinom u svim životnim okolnostima u kojima se zadese. Žene rođene u znaku strijelca nikako nisu površne, one su duboko zainteresovane za razne stvari.

Uvijek se trude da temeljno istraže i analiziraju svako biće oko sebe. Ova osobina utiče i na način razgovora sa damom rođenom u strijelcu. Sa ovim ženama možete da pričate o raznim temama, one mogu da pokriju vrlo široko područje interesovanja.

Sa njom možete iskreno i dugo da razgovarate o politici, ljubavi ili jednostavno duhovnosti. Sa njom možete da vodite razgovore o bilo čemu. Za ove dame nema tabu tema. Razgovori i razmišljanja o bilo kojoj temi su u potpunosti u redu dami strijelcu.

Što se tiče interesovanja ne možemo da navedemo samo jedno, jer su dame strijelčevi svestrane. Sve ih zanima i sa svime se bave. Takođe, ove dame su iskrene i nezavisne, a istovremeno i šaramantne. One uživaju u svakom novom danu i svakom novom iskustvu koje život stavlja pred njih. Provoditi vrijeme sa ovom damom je jako korisno. Njihova iskrenost i šarmantnost obaraju sa nogu svakog muškarca,piše Infpult

