Muškarci se zaljubljuju pažljivo i postepeno: 7 faza kroz koje prolaze prije nego što zavole ženu

1. Spoljašnja privlačnost. Ma kakvo god mišljenje vi imali, spoljašnja ljepota i privlačnost su od velike važnosti. Fizički izgled je prva stvar koja privlači i zainteresuje muškarca. Jednostavno, ljudska pirorda je takva. Svako od nas ima, makar podsvjesno, tip partnera koji ga privlači, neki svoj ideal.

Ponekad muškarci vrlo svjesno i jasno znaju šta je ono što očekuju od buduće partnerke. Nekada nisu u stanju da baš sve opišu riječima, ali kada je vide oni će znati da žele baš takvu ženu kraj sebe. Naravno, pored toga i unutrašnji kvaliteti su važni.

2. Privlačnost. Ukoliko djevojka uzvrati muškarcu pažnju, njegovo interesovanje za nju se mijenja – pojačava se i prelazi u sledeću fazu, a to je privlačnost. Ovo je faza kad muškarac odlučuje da li će osvojiti tu djevojku ili ne.

Budite svjesni da on tad još ne gaji neka posebna osjećanja i naklonosti i može da prihvati odbijanje. Često se muškarcima dopadne više žena istovremeno. 3. Osvajanje. Ovo je faza u kojoj muškarac pokušava da natjera djevojku da se zaljubi u njega.

I neće odustati dok ne dostigne svoj cilj. Tada on pokušava da je impresionira na sve načine: poziva na sastanke, večere, u bioskop, brine o njoj, donosi joj poklone, štiti je.. to je period u kom žene najviše uživaju. 4. Poštovanje.

Ukoliko shvati da je djevojka vrijedna njegovog poštovanja nastaviće da je osvaja. Ovo je jednostavna faza: ukoliko je ne poštuje, muškarac ne može ni da voli djevojku. U ovoj fazi muškarac shvata da se sa tom djevojkom osjeća posebno i da je ona vrijedna njegovog truda, pažnje i ljubavi.

Cijeni ono što ima. 5. Povjerenje. U ovom momentu je odnos već izgrađen, a svaki dobar odnos zasniva se na povjerenju. Ukoliko vam vjeruje, neće mu biti strano da vam se otvori. Vaše mišljenje će mu biti važno. 6. Sumnje. Ovaj korak je obavezan!

Iako sve ide u dobrom pravcu, desi se momenat kada muškarci malo sumnjaju u sebe i svoju vezu. On želi ozbiljnu vezu, ali brine da li je to baš prava žena za njega i zato se javljaju sumnnje. Stalno se preispituje da li je on voli zaista. 7. Prihvatanje.

Ovo je momenat kada muškarac shvata da je ta žena jedna u milion, da je izuzetna i prava za njega. On shvata da je ona najbolja stvar koja mu se mogla desiti i njeni interesi i mišljenje postaju njegov prioritet. prneosi pult24

