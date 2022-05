DJECA RASPLAKALA RODITELJE IZNENAĐENJEM ZA 67. GODIŠNJICU BRAKA

Većina ljudi ne živi dovoljno da bi toliko dugo bili u braku, ali takvih primjera ipak ima, a jedan neodoljiv par koji je slavio 67. godišnjicu braka dobio je od djece dirljivo iznenađenje koje je ljude natjeralo na suze.

Muzičar Daniel Morris objavio je na TikToku video starijeg para ispred kuće – supruga je sjedila na stolici, a njezin muž je stajao pored nje. Morris je svirao pjesmu I Can’t Help Falling in Love With You na violini u njihovom dvorištu.

Počeo sam to raditi za ljude kada je sve propalo zbog pandemije – napisao je Morris u opisu videa.

Iskreno, promijenilo mi je život što sam vidio kako muzika dotiče ljudske živote. Gospođa je postala jako emotivna, stavljala je ruku na lice i brisala oči dok je slušala predivne note.

Ovom paru je 67. godišnjica braka. Njihova djeca, koja žive daleko, poslala su me da sviram za njih – napisao je Morris.

Imaju skoro 90 godina, a ona je nekad davno svirala violinu. On ju je vodio na satove violine i sjedio bi u publici, slušao je i čekao. Kakva istinska ljubavna priča – dodao je.

Komentari pokazuju koliko su ljudi bili dirnuti.

Prelijepo. Ne zaboravimo da na svijetu još uvijek ima puno dobrote – napisala je jedna osoba.

Ovo je tako lijepo. Muzika je jezik ljubavi – napisala je druga.

Ja sam totalna budala i čak sam prolila suze – dodala je treća. prneosi “Hayat“.

