STIŽE RETROGRADNI MERKUR, JAČI NEGO IKADA: Evo kako će uticati na naše živote od 10. maja do 3. juna!

Merkur ulazi u retrogradni period svaka tri do četiri mjeseca, a u narednom periodu to će se desiti 10. maja i trajaće sve do 3. juna. Merkur će za to vrijeme biti retrogradan u znacima Blizanaca i Bika. Dok je u Blizancima, možete očekivati da će se pojaviti problemi u komunikaciji, svađa na poslu, sa voljenima… Dok je u Biku, Merkurova retrogradnost će uticati na materijalne stvari, na prihode i rashode, ali i na sliku koju imamo o sebi, na naše samopouzdanje.

Šta nas čeka tokom retrogradnog Merkura?

Poremećeni planovi

Vreme i retrograni Merkur ne idu zajedno- za vrijeme njegovog trajanja mnogo planova će biti otkazano, neki čak i u posljednjem trenutku. Lako se može desiti da zaboravite na neki važan sastanak ili da se loše organizujete pa ne stignete. U ovom periodu raspored neće biti od velike koristi, a možete očekivati i haos u saobraćaju.

Sukobi u komunikaciji

Merkur upravlja komunikacijom, pa kada je retrogradan, velika je verovatnoća da dođe do nesporazuma, da loše protumačimo informacije od drugih ili čak da kažemo nešto što ne mislimo. Razmislite prije nego što progovorite i mudro birajte riječi! Dobro razmislite pre neko što pritisnete „send“ da pošaljete poruku.

Izbegavajte pokretanje novih projekata i potpisivanje ugovora

Potpisivanje ugovora, donošenje važnih odluka, kupovina ili započinjanje novih projekata nije preporučljivo tokom retrogradnog perioda Merkura. Velike su šanse da ćemo propustiti neke važne detalje, da ćemo se zbuniti, doneti lošu, impulsivnu odluku zbog koje kasnije možemo zažaliti. Pokušajte da odložite sve velike nove poduhvate ili dogovore dok se retrogradnost ne završi.

Napravite rezervni folder

Pošto Merku upravlja informacijama, čuvajte svoje papire, podatke, može se desiti da vam se pokvari kompjuter ili telefon. Najbolji savjet je da napravite rezervne kopije svih vaših datoteka.

Šta će biti dobro tokom ovog perioda?

Retrogradnost Merkura nije sama po sebi loša stvar — ako znate šta da očekujete i preduzmete odgovarajuće mjere predostrožnosti, možete je koristiti da vidite gdje ste, dokle ste stigli, u kom pravcu idete. Uložite dodatni napor da usporite, da razmislite o svemu. Introspekcija je uvijek dobra. prneosi “Novi“.

