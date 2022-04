Ogledalce, najljepši na svijetu ko je? Ovo su najveći narcisi Zodijaka, pogodite ko je prvi

Neke narcisoide je lako prepoznati, neke malo teže. Recimo, Lava nije teško uočiti – sklon je teatralno paradirati među kolegama ili članovima obitelji, hvaliti sam sebe i poticati druge da ga hvale. Bez imalo sustezanja se ponaša kao centar svemira i upravo zato se našao na 1. mjestu ove ljestvice.

Na zadnje mjesto zasjele su Ribe – njima je jednostavno prenaporna i sama pomisao da su narcisoidni, one više uživaju biti sljedbenici nego lideri.

Ovo je top ljestvica znakova Zodijaka po sklonosti narcisoidnom ponašanju, od 1. do 12. mjesta:

1. Lav

Pripadnici ovog znaka zapravo nisu svjesni kakav dojam ostavljaju na druge. Oni su istinski uvjereni da se svijet okreće oko njih i imaju pravo raditi što žele. Iako na prvu djeluju sigurno u sebe, to je samo maska – u dubini duše osjećaju nesigurnost zbog koje i jesu toliko teatralni.

Ponekad toliko misle o sebi i vlastitim zadovoljstvima da zaborave na emocije druge strane. To se najbolje može vidjeti u situacijama kad zavode – u stanju su suprotan spol obasipati znakovima pažnje sve dok ne započnu vezu, a onda se naglo povlače, jer ‘osvojili su plijen i više im nije toliko zanimljiv’. Ali, srećom, nisu svi takvi, mnogi Lavovi su u vezi vjerni i velikodušni, a idealan partner za njih je netko tko im se divi.

2. Škorpion

Škorpioni nisu konstantno skloni narcisoidnosti, već to kod njih posebno dolazi do izražaja kad ih netko povrijedi. U takvim situacijama znaju biti snažno orijentirani na osvetu, a onda ih ne zanima koliko će nekoga povrijediti ni je li ta snaga osvetničkog pohoda primjerena onome zbog čega su ostali povrijeđeni.

Pripadnici ovog znaka su u stanju osvećivati se nemilosrdno, hladno i proračunato. Ponekad u to čak uvlače druge ljude koji zapravo nemaju veze sa cijelom pričom i pritom ne osjećaju empatiju. Škorpioni su skloni ljude koji su ih povrijedili potpuno isključiti iz života – zauvijek.

3. Vodenjak

Pripadnici ovog znaka se zgražaju i na samu pomisao da su narcisoidni. Oni to pravdaju ovako: ‘Nisam narcisoidan, ja sam neovisan!’. Istina, jesu neovisni, ali katkad do te mjere da uopće ne razmišljaju o drugim ljudima već samo o vlastitim željama i ciljevima. Skloni su pomagati drugima, ali rade to bez puno emocija, više zato da naprave nešto dobro.

Ponekad upravo dobrotvornim radim pokušavaju stavite sebe u prvi plan i privući pažnju drugih pa potom uživati u pohvalama koliko su dobri i nesebični. Također, Vodenjaci su duboko uvjereni da ih nitko ne razumije jer su bolji od većine, a to je opet odraz njihovog ega i nema puno veze sa realnošću.

4. Djevica

Iako Djevice nisu pretjerano sklone biti narcisoidne i tako privlačiti pažnju, poput Lavova, one ipak imaju visoko mišljenje o sebi kad je njihova pamet u pitanju. Znaju biti uvjerene da su najpametnije, no imaju to čime potkrijepiti – ‘potkovane su’ mnoštvom informacija jer su po prirodi znatiželjne te sklone istraživanju i učenju.

Osim toga, ljudi rođeni u ovom znaku skloni su težnji za savršenstvom, to očekuju od posla, radnih kolega, kućanstva, partnera, djece…, ali i samih sebe, a to zna biti naporno za život.

5. Ovan

Za pripadnike ovog znaka se prije može reći da su nepromišljeni i nagli nego narcisoidni. Skloni su raditi što žele u trenutku kad žele i pritom ne mare za emocije i mišljenje bliskih ljudi. Kad nešto odluče napraviti, to mora biti odmah bez obzira što možda uvjeti nisu idealni i mudrije bi bilo malo pričekati – zbog čega si često zakompliciraju život.

Ovnovi ne mare za mišljenje drugih, a nisu skloni ni pažljivo saslušati što im ljudi pričaju. Ali, zato, kad oni krenu pričati, teško ih je prekinuti, jer samo skaču s teme na temu i time toliko izmore druge da ih ovi počnu izbjegavati.

6. Bik

Bikovi su se našli u sredini ove ljestvice, jer u sebi imaju suosjećajnost za druge, ali i jaku potrebu udovoljavati sebi. Pripadnici ovog znaka sebe jako vole, ali to ne pokazuju napadno, već više upakirano u skromnost i nenametljivost. Iako imaju visoko mišljenje o sebi, nisu skloni pričati o tome.

S druge strane, znaju se služiti pomno osmišljenim manipulacijama kako bi dobili što žele i to rade toliko suptilno da druga strana ni ne zna što ju je snašlo. Ukoliko ne dobiju što žele, znaju biti ljuti i/ili se distancirati od osobe koja im je odbila ispuniti želju.

7. Strijelac

Kad si Strijelci nešto zamisle i postave neki cilj, nemoguće im je to sagledati iz perspektive drugog čovjeka. Ako im netko stane na put, jednostavno će ga zaobići ili čak pregaziti.

I oni su, kao i Bikovi, skloni služiti se manipulatorskim metodama kako bi dobili što žele. Ljudi rođeni u ovom znaku nisu po prirodi zločesti, ali znaju djelovati tako ako im ne ide sve kako su zamislili. Za Strijelce se može reći da su više nezreli, neozbiljni i egocentrični nego zli.

8. Rak

Rakovi su previše suosjećajni da bi ih se moglo svrstati u grupu pravih narcisa. Iako, znaju i oni biti vrlo zahtjevni i koristiti se trikovima za privlačenje pažnje ili dobivanja onoga što žele. Ali, kad naprave tako nešto, kasnije ih peče savjest, jer znaju da su se ponašali kao manipulatori i iskoristili drugu osobu za svoje ciljeve.

Pripadnici ovog znaka su po prirodi sumnjičavi i pesimistični, ali ne i bezobrazni, neugodni i bezosjećajni. Kad Raka netko povrijedi, on ne kreće u osvetu, već se sav uvuče u sebe i beskonačno dugo samosažalijeva.

9. Blizanci

Blizanci su toliko površni da ne mogu biti ni narcisoidni kako treba. Iako su vrlo orijentirani na sebe i svoje potrebe, nisu naporni u tome, jer za njih cijeli život kao da je zabava. Vole biti ležerni i okruženi ljudima kojima njihova ležernost ne smeta dok ih pomisao na bilo kakve obveze užasava.

Vrlo su društveni, a najviše uživaju u zvuku vlastitog glasa. Skloni su ne doživljavati pretjerano ozbiljno bliske ljude i ne razmišljati o njihovim potrebama. Blizanci kao da su uvjereni – dok su oni sretni i svi oko njih su sretni.

10. Vaga

Vaga ne bi bila Vaga da sve ne odvaguje, svaku odluku, postupak, riječ… Pripadnici ovog znaka znaju biti izuzetno šarmantni, ali često to koriste kako bi dobili što žele i privukli pažnju na sebe. Oni kao da su rođeni uvjereni da zaslužuju poseban tretman u ovom životu i svi bi se tome trebali prilagoditi.

Ipak, koliko god bili orijentirani na sebe i pokušavali impresionirati druge, ne žele nikoga namjerno povrijediti ili izazvati neki sukob. Vole život u harmoniji okruženi lijepim ljudima i lijepim stvarima. Njihova teška, mračna narav zna doći do izražaja jedino kad nemaju dovoljno novca i ne mogu si priuštiti luksuzne stvari, a kako su po prirodi rastrošni, često se znaju dovesti u takvu situaciju.

11. Jarac

Pripadnici ovog znaka su vrlo pouzdani i savjesni tako da rijetko iskazuju narcisoidnu osobnost. Ponekad znaju biti površni, hladni i proračunati dok idu prema zacrtanim ciljevima, ali daleko je to od definicije narcisoidne osobe. Skloni su postavljati si ciljeve i ići uporno prema njima.

Jarci u poslu znaju biti manipulativni, pa čak ponekad i gaziti po drugima, kako bi postigli što žele, ali u privatnom životu su vrlo brižni i posve orijentirani na obitelj i njihovo blagostanje.

12. Ribe

Ljudi rođeni u ovom znaku vole se osjećati bespomoćno, a to se kosi sa narcisoidnošću. Oni ne žele biti hladni, bezosjećajni i proračunati, iako znaju ponekad manipulirati drugima vrlo suptilno i nježno da bi dobili što žele ili izazvali emocije kakve su zamislili.

Ribe su tipovi ljudi kojima je ugodnije slijediti nekoga nego biti vođe. Iskazivanje narcisoidnosti za njih bi bio bespotreban gubitak energije. Lakše im je samo se prepustiti valu života neka ih nosi. prneosi “Hayat“.

