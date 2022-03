Mirisne svijeće mogu negativno utjecati na naše zdravlje, evo i kako

Dr. Dan Gubler organski je hemičar koji na svojim društvenim mrežama često dijeli zdravstvene savjete, a naročito na TikToku gdje ga prati preko 33.000 ljudi.

U jednoj od svojih objava upozorio je pratitelje da ne koriste mirisne svijeće, obrazloživši i zašto.

“Postoji mnogo kliničkih studija koje pokazuju kako zapaljena svijeća u zatvorenom prostoru može uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme, poput sprečavanja sposobnosti ćelija da se razvijaju”, započeo je Dr. Dan.

Hemičar je objasnio kako pod pojmom zagađenja zraka često podrazumijevamo ono koje se odvija vani, no da je isto češće prisutno u zatvorenim prostorima, a između ostalog uzrokovano je i svijećama.

“Svijeće su napravljene od jeftinog parafinskog voska, umjetnih mirisa i boja te kada gore ispuštaju ugljični monoksid, dioksid, sumpor dioksiod benzopiren i druga jedinjenja”, istakao je i dodao kako ova jedinjenja imaju loš utjecaj za naše tijelo.

Dan tvrdi kako nas, pri kupovini svijeća, proizvođači najčešće ne upozore na njihove sastojke.

“Problem sa svijećama je taj jer kod njih nema kontrole kvaliteta. Njihovi proizvođači nisu obavezni i ne pokazuju 90 posto svojih sastojaka, a mi ih kupujemo i udišemo. To je veliki problem, budite oprezni”, upozorio je on.

Bivši profesor napomenuo je u svom videu koji je prikupio preko 1,8 miliona pregleda kako ovo ne znači da više nikada ne smijemo zapaliti svijeću, nego da trebamo pažljivo rukovati sa istom.

“Ako s vremena na vrijeme zapalite svijeću u dobro prozračenom prostoru to neće predstavljati problem, no ako držite svijeće stalno upaljenim to bi moglo biti loše”, zaključio je. prneosi “Klix“.

