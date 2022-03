ALAIN DELON ODLUČIO OKONČATI SVOJ ŽIVOT: SVE JE SPREMNO ZA EUTANAZIJU U ŠVICARSKOJ

Vijest je potvrdio njegov sin koji je rekao kako je slavni Delon koji je napunio 86 godina prošlog novembra, od njega tražio da sve organizuje i da posljednje trenutke provedu zajedno.

Delon od 1978. godine živi u Švicarskoj gdje je eutanazija, odnosno medicinski asistirano samoubistvo legalno, a na isti način je preminula i njegova nekadašnja supruga.

Karijeru je okončao 2017. Dvije godine kasnije doživio je dvostruki moždani udar, a u nekoliko navrata je govorio o tome kako je eutanazija način na koji želi da završi život.

Ja sam za medicinski asistirano samoubistvo. Najprije jer živi u Švicarskoj gdje je to zakonski dozvoljeno, ali i zato što mislim da je to najlogičnija stvar koju mogu da uradim – ispričao je Delon za jednu televiziju i dodao:

U određenim godinama, u određenom trenutku, osoba ima pravo da ode tiho, bez boravka u bolnicama, bez injekcija i svega ostalog – ispričao je on a rekao je još tada da već ima spreman testament. prenosi hayat

Facebook komentari