PRONAĐENA TIJELA SAMOHRANE MAJKE I KĆERKE: NIKADA NEĆU SAZNATI ŠTA SE TAČNO DESILO, JER SE ON KAO KUKAVICA UBIO

Kako se kasnije ispostavilo, one su nasmrt izbodene, pišu američki mediji.

Prema izvještajima njujorške policije, Kejleb Duberi (34) ubio je Gabrijel Miunis (26) i njenu kćerku Rozaru Esteves, nanijevši objema ubode oštrim predmetom po nekoliko puta.

Duberi i Miunis su se zabavljali, prema riječima majke ubijene, Janik Roša. Malena Rozara nije bila Duberijeva kćerka, navela je ona, piše magazin “Pipl”.

Moja kćerka je bila nevjerovatna osoba. Bila je samohrana majka, nikakvu pomoć djevojčicing oca nije imala. Bila je vrijedan radnik i inspiracija za sve – kazala je Roša.

Dodaje da je Gabrijel u septembru trebalo da diplomira na Farmaceutskom fakultetu. Za svoju unuku kaže da je bila pametna i slatka djevojčica koja je obožavala svoju mamu.

Tijela majke i kćerke pronađena su u subotu, navodi njujorška policija. Tijelo djevojčice pronađeno je u njenom krevetu.

Sa lica mjesta su odnesena tri noža – kažu policijski izvori.

U nedjelju su istražitelji pratili Duberija do stambene zgrade udaljene 1,6 kilometara od ubistava, kažu izvori. Zabarikadiran u stanu, Duberi je očigledno izvršio samoubistvo dok se policija približavala.

Roša kaže da vjeruje da je Duberi ubio njenu kćerku jer je prekinula njihovu vezu.

Nije mi se dopao i to sam rekao Gabrijeli. Nikada neću saznati šta se tačno desilo, jer se on kao kukavica ubio. Ovo se vjerovatno dogodilo zato što mu je rekla da je gotovo – kaže Roša.

Izvori kažu da je Duberi imao veliki kriminalni dosije. On je bio na uslovnoj slobodi i ranije je hapšen zbog posjedovanja oružja, pljačke i napada. prneosi “Hayat“.

