10 najvećih grešaka koje žene rade u romantičnim odnosima

Stručnjak za veze i odnose, Dave Elliott, svaki dan nudi ženama savjete za izlaske i ljubav, sluša sve najnovije i najčešće načine na koje inače dobri ljudi pokvare svoje intimne odnose. Iako postoji milijun priča, istina je da razlozi za prekide obično spadaju u nekoliko primarnih kategorija.

Svi imamo svoje jedinstvene izazove vezane uz način na koji vidimo svijet oko sebe i komuniciramo s njim. Dobra vijest je da bi se mnogo naših problema moglo izbjeći kada bi više ljudi bilo svjesno velikih razlika u načinu na koji muškarci i žene doživljavaju svijet.

Ovo je 10 najvećih pogrešaka koje žene čine u odnosima s muškarcima:

1. Ne poznajete vlastitu vrijednost

Ovo bi mogao biti jedan od najčešćih problema. Juriš li za lošim dečkima koji se loše ponašaju prema tebi i želiš ih samo još više? Privlače li vas svi nedostupni dečki? Bojite li se tražiti ono što želite? Trpite li gluposti očekujući da će se jednog dana to magično promijeniti? Ako je tako, dobrodošle u klub – niste same. Vi niste svjesne svojih vrijednosti. Istina je da postoje samo dva straha u ljudskom stanju: jedan je da ‘nisi dovoljno dobar’, a drugi da nećeš biti voljen. Ironično, nijedan muškarac ne može stvarno poštovati ženu koja mu dopušta da se prema njoj otrcano ponaša, tako da je ovo doista rana koju ste si same nanijele.

2. Previše se oslanjate na svoju ‘mušku’ energiju

– Mnoge moje klijentice su vrlo uspješne žene i dobro poznate u svojim zajednicama. One su liječnice, odvjetnice, direktorice i poduzetnice, ali ne mogu privući ili zadržati muškarca – kaže Dave. Činjenica je da duboko u sebi te žene također imaju velike sumnje u vlastitu vrijednost. Zapravo, njihova prekomjerna kompenzacija često dovodi do njihovog uspjeha. Problem se dramatično pogoršava ako su razvedene ili su samohrani roditelji, jer da bi bili ili jedini hranitelji ili zaštitnici, cijeli dan provode živeći u svojoj ‘muškoj energiji’ koja treba postići uspjeh. Iako bi to moglo biti učinkovito kod plaćanja računa, ponekad zna biti teško izaći iz toga i ponovno prihvatiti svoju ‘žensku’ energiju. Činjenica je da ako sve možete učiniti sami, muškarac će vas pogledati i neće vidjeti nikakvu ulogu za sebe. Definitivno ni taj aranžman nije preporučljiv.

3. Jednostavno ne razumiješ muškarce

Žene koje razumiju kako muškarci funkcioniraju cijene ih zbog njihove muškosti, imaju način da poljube žabe i pretvore ih u prinčeve. Isto tako, žene koje su umorne, frustrirane ili previše puta opečene mogu poljubiti dobrog muškarca i pretvoriti ga u žabu.

Činjenica je da su žene daleko složenije, a muškarci prilično jednostavna stvorenja koja su zapravo unaprijed pripremljena da vam žele služiti – ako znate kako ih nadahnuti. Većina uspjeha dolazi kada žene nauče kako razumjeti i cijeniti muškarce kako bi iz njih mogle izvući ono najbolje, umjesto najgore. Naravno, pod pretpostavkom da žele učiniti sve što je potrebno da budu njihove ‘kraljice’.

4. Pokušavate ga promijeniti ili ga ne prihvaćate takvog kakav jest

Ništa ne odbija muškarca kao kad upozna ženu koju pokušava impresionirati, a zatim ga ona odmah pokuša pretvoriti u svoj najnoviji ‘projekt’ kojeg želi popraviti. To može biti kritiziranje načina na koji se odijeva, vrijeđanje njegovog ponašanja za stolom ili ismijavanje njegovog izgleda ili navika njegovanja. Žene to rade jer imaju tendenciju da budu njegovateljice po prirodi, ali to obično ne završi dobro ni za jednu stranu. Nezatraženi prijedlozi obično nisu dobrodošli. Ljudi žele biti viđeni, saslušani i cijenjeni onakvima kakvi jesu; ako osjećate potrebu da ga promijenite svojim pritužbama, ismijavanjem, zadirkivanjem ili čak ‘korisnim savjetima’, postavite si pitanje: kako bi se vama svidjelo da je obrnuta situacija?

5. Ne cijenite baš ono što muškarci rade za vas

Na suprotnoj strani od žena koje nisu svjesne svoje vrijednosti, su egocentrične žene koje naizgled vjeruju da im se nešto ‘duguje’. Nisu zahvalne što je muškarac odlučio provesti svoje vrijeme i mnogo štošta s njom. Mnogo žena ostaje u vezama s muškarcima – ili čak s više muškaraca – zbog darova i nagrada. Ako ste se već tako ponašali prema muškarcu, samo znajte da su neki od vaših problema u vezi možda karma koja vam se vraća. Iskorištavanje drugih za vlastitu korist nije samo neprivlačno – to je i neobranjivo. prneosi 24sata

6. ‘Ne dijelite svoje darove’

Dar muškog roda je njegova sposobnost zaštite i pružanja. Zapravo, jako se ponosi time i često će čak voljno riskirati svoje zdravlje ili život kako bi to učinio učinkovito. U stvari, stariji muškarci koji naizgled ‘izgube svoju svrhu’ ili sposobnost učinkovite zaštite i sigurnosti, nakon umirovljenja mogu pasti u depresiju, patiti od tjeskobe ili čak prerano umrijeti kada se više ne osjećaju ‘potrebnima’. Te dvije stvari su toliko uklopljene u mušku energiju da su pitanje života i smrti. Pa što je, onda, dar ženskog roda? Bit ženstvenosti je urođena želja da njegujete ili pazite na svog muškarca. Riječ je o uzajamnosti i stavljanju jedni drugih na prvo mjesto. Ako to ne činite, više ste zainteresirani za uzimanje nego za davanje, a zdravi odnosi se ne odnose na uzimanje – oni govore o davanju. Morate shvatiti što mu točno donosite na stol, a zatim razumjeti njegov jezik ljubavi kako biste vidjeli cijeni li uopće ono što nudite.

7. Umjesto uspomena stvarate dramu

Muškarci su relativno jednostavna stvorenja koja se kreću svijetom putem logike i razuma. Vole dokazivati ​​svoju vrijednost rješavanjem problema i olakšavanjem stvari. Oni su skloni biti opušteni i ležerni kada ne rade, a također obično mrze se truditi ako ne vide potencijalnu prednost. Zato se muškarci brzo umaraju od drame koja nastaje kada žene obuzmu emocije i uzrujaju se. Samo budite svjesni da ako vam se nekako sviđa pažnja koju dobijete kada uzburkate stvari, to bi se moglo vrlo lako pretvoriti u kratkoročnu dobit, i obiti vam se o glavu. Poput bumeranga.

8. Ili ne gradite povjerenje – ili ga razbijate

Ako će muškarac razmišljati o budućnosti s vama, mora vjerovati da ga poštujete i da mu čuvate leđa dok on štiti vaša. Unutar svakog dječaka je želja da odraste i bude heroj, a dobar čovjek koji osjeća povezanost s vama dat će sve od sebe da bude vaš heroj. Zapravo, on može dati svoj život da vas zaštiti. Njegova predanost je tako duboka. Zauzvrat, on mora vjerovati da i vi imate na umu njegove najbolje interese. Zaključak – dobar čovjek ima visoke standarde, a morat ćete i vi ako ga želite zadržat

9. Pokušavate ga prerano vezati

Ovo je možda jedna od najvećih pogrešaka koje žene čine iznova i iznova. Nakon jednog spoja, jednog poljupca ili čak jednog intimnog susreta, žene često misle da su sada magično u ‘vezi’. Prije svega, muška energija ima vrlo različite kriterije za tu oznaku. Istina je da muškarci imaju gotovo primitivan nagon i preferiraju koncept slobode koji praktički leži u njihovom DNK. Dodajte tome da je osnovna ljudska priroda da čim nekoga brzo zgrabite, on se instinktivno i refleksno povuče. Iako to možda zvuči kao da muškarci nisu zainteresirani za monogamiju, to baš i nije točno. Muška energija će se apsolutno posvetiti i svojevoljno odreći svoje slobode, ali tek nakon što se uvjeri da nudite nešto bolje. Ključ je vrijeme. Pustite muškarca da vas progoni i nikada mu ne pokušavajte oduzeti slobodu; može se samo predati.

10. Ne inspirirate ga dovoljno da vidi budućnost s vama

Istina je da su spojevi natjecateljsko okruženje. Svatko od nas – i muškarci i žene – želi biti s partnerom zbog kojeg se osjećamo boljima. Zapravo, idealno je kada oba partnera toliko cijene i zahvaljuju jedno drugome da se oboje osjećaju blagoslovljeno što su privukli svog partnera. Uglavnom, radi se o pronalaženju nekoga tko vas razumije i rezonira s vama. Vjerovali ili ne, ovo nije tako rijetko kao što se čini, donosi YourTango.

Facebook komentari