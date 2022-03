IZBOR POTRČKA ZAPREPASTIO REGION! Dalila na IVICI SUZA – VELIKI PREOKRET u rijalitiju na VRATIMA!

U toku je emisija “Izbor potrčka”, voditelj Darko Tanasijević je reč dao ovonedeljnom vođi Stefanu Kariću.Gledao sam teme koje su aktuelne, ja bih podigao Dejana i Sandru. Oni imaju itekako da rasprave neke stvari i pričaju o svemu. Krivim oboje, ali više Dejana, poslao bih njih ali imam još kandidata. Sledeći par su mi Anđelo i Viki, proveli su nedelje zajedno. Imaju teme, Viki se zagrejala, a da li će on da popusti videćemo. Sledeći par su Mimas i Grujas, ali ipak ne. Sledeće osobe su osobe koje čujem da se tu nešto dešava su Bebica i Deniz, ona je pričala da bi ga oralno zadovoljila. Ne bih Miljanu i Zolu, taj odnos nije zdrav. Sledeći koje ću podići su Car i Ana da učvrste taj odnos. Potrčci će biti Car i Ana – doneo je odluku Karić.Pošto ne smatraš da je celokupna situacija dobra, što nisi stavio mene i Dalilu? Meni će ta izolacija prijati, ti mene ne gotiviš, a ja nemam to mišljene prema tebi – rekao je Car.

– Meni su ljudi danas prilazili i rekli mi koliko me ti mrziš – rekao mu je Karić.

– Ja nikoga ne mrzim, ljude koje sam trebao da mrzim nisam mrzeo, ti si meni drag. Ja sam hteo da uporedim. Kada se kaže površno, ljudi to ne shvataju. Nisi svestan toga… Prošle godina kao i ove imaš zle namere, ti mene smatraš ološem? Rekao si da ja tebe ne mogu da komentarišem. Ti da misliš da ja nisam u pravu ti se meni ne bi izvinio. Jesi imao ikada išta sa Majom, to si rekao jednoj osobi ovde. Ja osećam da ti imaš animozitet prema njoj. Rekao si mi da si gurao prste u pi*ku Maji Marinković. Dalila mi je to rekla – izjavio je Car.Ne, nisi u pravu. To mene ne interesuje. Ovde dosta ljudi mene ne interesuje, Maja može da se oglasi – rekao mu je Karić.

– Tu mi je rekla ovo, pa mi spolja kaže nešto, ti si odlučio da ti posao bude takav, ja sam na to ponosan. Ali znaš kako se oseća čovek koga nabodeš, a onda si dobar sa mnom. To je tvoje mišljenje o meni, a moje o tebi je jako dobro… Ti sada nju možeš da povedeš u hotel, ali kada napravim kraj, ona može da radi šta hoće- pričao je Car.

