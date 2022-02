OVU DIJETU OD 1949. NIJEDNA NIJE USPJELA DA NADMAŠI: Kilogrami se tope u rekordnom roku, a organizam će se preporoditi!

Jedan od najstarijih zapisanih režima zdrave ishrane je dijeta čuvene Mejo klinike koja je nastala davne 1949. godine. Toliko godina kasnije ova dijeta je i dalje u top pet najboljih na svetu, a u velikoj meri zasniva se na konzumiranju zdrave hrane, kontroli porcija i stvaranju pozitivnih navika.

Za početak treba upoznati Mejo piramidu zdrave ishrane. Osnovu čine voće i povrće, koje, uz svakodnevnu fizičku aktivnost, treba da bude najvažniji i najobimniji princip ishrane. Iznad su ugljeni hidrati, pa proteini, u manjoj meri, pa zatim masti i na samom vrhu piramide najmanje zastupljeni su slatkiši.

Usvojte pet zdravih navika

Prva faza Mejo dijete pod nazivom “Izgubi” traje prve dve nedelje od ukupno 10 nedelja i zapravo donosi najveći gubitak kilaže. To podrazumeva i usvajanje pet novih zdravih navika.

Jedite zdrav doručak

Konzumirajte najmanje četiri porcije povrća i voća dnevno

Jedite integralne žitarice poput smeđeg pirinča i ovsa

Fokusirajte se na zdrave masti poput maslinovog ulja, ograničite zasićene masti i izbegavajte transmasti

Šetajte ili vežbajte 30 minuta ili više svakog dana

Tokom ove prve faze možete i da pojačate program, te da vežbate 60 minuta na dan i da izbegavate prerađenu hranu.

Od uvođenja novih zdravih navika možda i važnije jeste oslobađanje od starih loših, piše EatThis.

Izbegavajte da jedete dodatni šećer.

Uzdržite se od grickalica, osim voća i povrća.

Ne jedite previše mesa i punomasnih mlečnih proizvoda.

Nikada ne jedite dok gledate TV.

Izbegavajte da jedete van kuće—osim ako hrana koju naručite ne prati pravila dijete.

U ovom periodu, dakle samo u početnoj fazi od prve dve nedelje, većina izgubi od 3 od 4,5 – 5 kilograma.

Kada stignete u treću nedelju Mejo dijete, ulazite u fazu “Živi”, a koje treba da se držite do kraja desete nedelje, ali koju možete da sprovodite i do kraja života. Uz nju je moguće gubiti od pola kilograma do kilogram nedeljno.

Osim redovnih fizičkih aktivnosti i zdravih namirnica, brojanje kalorija se uzima u obzir tokom ove faze: iako se tačne količine računaju individualno, prosečne preporuke se kreću od 1.200 do 1.600 kalorija dnevno za žene i 1.400 do 1.800 za muškarce.

Danas neki nutricionisti kažu da donja granica za žene treba da bude 1.400 kalorija na dan, ali da ipak podržavaju Mejo dijetu jer je put ka znatno zdravijem načinu života, prenosi Stil

Facebook komentari