DREVNI EGIPATSKI HOROSKOP: Datuma rođenja otkriva koje vas božanstvo štiti

SEKMENT 29. jula do 11. augusta i od 30. oktobra do 7. novembra

Alhemijska pravda

VJEROVANJA: Sekment označava snagu, moć, razornu silu… Žena je jednog od najmoćnijih egtipatskih bogova stvoritelja, boga Ptaha, boga mrtvih, velikog čarobnjaka i vladara riba i zmija. U hijeroglifima se spominje kao moćna i grozna boginja rata i borbe i kao ‘uništiteljicu Raovih neprijatelja’. Drevni su Egipćani smatrali da je upravo ona Raovo oko, jer ona predstavlja razornu sunčevu silu koja pali i pustoši. Prikazivana je u obličju žene s glavom lavice, piše Balkanspress.

PRIRODA: Vaš konj za bitku je moralna pravičnost. Simbolično, egipatska astrologija predstavlja vas u obliku veličanstvenog lava. Istina je da vaša smionost i vaš ponos upravljaju vašim temperamentom. Volite da briljirate i da se pokazujete. Ali ta želja nije bez dubine, daleko od toga. Jednostavno nastojite da budete priznati po vašoj pravoj vrednosti i kako imate visoko mišljenje o sebi, smatrate da nikad niste dovoljno nagrađeni. Zbog toga je vas pratitelj – nezadovoljstvo. Posedujete duboko poštovanje prema božanstvenom. Čini vam se da ste na zemlji zato da obavite misiju koju vam diktira glas bogova. Volite sve što dodiruje posvećenost i poštujete sve religiozne kultove. Za vas, poznavati religiju znači poznavati korene čovečanstva.

Sposobni ste da radite metotički i hladnokrvno. Najkontrolisanije izražavanje pravde je vaš glavni motor-pokretač. Zavisno od događaja, znate da se pokažete strogim, pa čak i nemilosrdnim, čak i prema bližnjima. Dobro znate svoje granice i granice svake stvari. Kada događaji nagoveštavaju da će krenuti naopako, znate da povučete odlične poteze, odvajajući čisto od nečistog, pravdu od nepravde i da uspostavite red tamo gde je vladao nered i kaos. Niko ne može da izdrži vaš pogled, toliko je prodoran. U osnovi, posedujete osvetnički pogled. Svu vašu strogost prate psihičke moći, shodno tome i telepatija, koju biste mogli uspešno razviti. Ta sposobnost bi vam mogla biti dragocena pomoć jer vam daje prednost nad drugima i omogućava da delujete unapred… Vaš autoritet nije pod znakom pitanja i niko se no usuđuje da osporava vaš autoritet i vašu moć, jer je vaše oko tako oštro da se retko kad prevarite u svojim procenama. Vaše reči su verodostojne i uverljive, a potezi precizni i odmereni. Jedina manjkavost vaše ličnosti je nedostatak popustljivosti. U prevelikoj želji da uravnotežite svoj život, uvek ste originalni. Ipak, neretkio preozboljnim okom posmatrate sve što vas okružuje. Savet: naučite da negujete bezbrižnost što će vam doneti kiseonika kojeg vam manjka u krvi.

LJUBAV: Veoma cenite lepotu i umetnost. Ponekad vaša spoljašnja lepota i sjaj mogu sasvim zaslepiti. Ipak vi spadate među najnaprednije osobe kada je reč o emocijama i seksualnosti. Originalni ste I neponovljivi. U emotivnim vezama imate potrebu za intelektualnom razmenom i prijateljstvom. Radoznali ste i ne volite da se vezujete za samo jednu osobu. Naročito u mladosti, skloni ste eksperimentisanju, pre svega na seksualnom planu. U svojoj potrazi za srodnom dušom spremni ste sve da probate. Radoznali ste i spremni uvek da proširite svoje vidike. Brzog ste uma, dobrog zapažanja i imate širok krug prijatelja. Veoma ste iskreni u emotivnim odnosima i ne podnosite laži i mutne situacije. Sa voljenom osobom ostvarićete harmoniju i sklad. Jer vi kad naiđete na pravu osobu, vezujete se za celi život. Blagotvorna boja za žene: tirkizna i plava Blagotvorna boja za muškarce: svetlo zelena Dopunski znakovi: Geb i Bastet.

SETH 28. maja i 15. juna i od 28. septembra do 2. oktobra

Apsolutni putnik

VJEROVANJA: U egipatskoj mitologiji Seth je jedan od najstarijih bogova. On je je ispočetka predstavljao božanstvo pustinje, jednog od dva glavna bioma, koji simbolizuju Egipat. Kasnije, Seth je postao bog munja i podzemlja. Predanja kažu da je iz prevelike ljubomore ubio svog brata Ozirisa i njegovo telo raskomadao i bacio po celom Egiptu. Egipćani su negovali strah od Setha, koji je preuzeo oblik zle zmije Tiphona, kao oličenja zlih sila i crne magije.

PRIRODA: Večni putnik! Takva je vaša linija života prema egipatskim astrolozima. Gde vi prolazite izbijaju neredi i više ništa nije kao pre. Vi ste sijač oluja tamo gde stvari nastoje da se zalede, bez ikakve perspektive na evoluciju. Treba li reći da se zemljotresi najavljuju tamo gde vi kročite nogom! Moć vas fascinira. Vaš motiv je: cilj opravdava sredstvo. Ako odlučite da pobedite, za vas nema prepreka. Komploti i manipulacije su sastavni deo poduhvata i mora se priznati da ste u tom domenu pravi ekspert. Ljudi vas se mnogo više boje nego što vas vole. Kad ostvarite jedan cilj, okrećete se i idete dalje. Volite lov na žrtvu. Posedujete izuzetim osobinu: zaboravljate događaje i ljude koji su vas povredili. Čarobnim načinom obavljate čišćenje u sećanju da biste sačuvali samo lepe stvari. Tako vaš duh ostaje uvek lepršav i lagan kao zrak. Nikad ne osećate grižu savesti! Egipatska astrologija kaže da ste humani, šta više – veoma humani. Ipak, niste pošteđeni od malih slabosti. Duboko u sebi maštate o velikoj slobodi. Ne podnosite prepreke, ni profesionalne ni sentimentalne. Sloboda je za vas uvek na prvom mestu. Vaš put je protkan mnogobrojnim odlascima i dolascima. Očekujete sve od sebe, ništa od drugih. To preterano poverenje u sebe moglo bi da vas udalji od stvarnosti. Priznajte sebi da sam čovek daleko ne stiže… neki tvrde da vi zbog toga patite. Kakva zabluda. Jer baš u tome je vaš oksigen, vaš pomoćni izlaz. Zaista, mentalno i fizičko lutanje je vaša odskočna daska spasa. Imate dušu kraljice koja pali svoje kraljevstvo.

LJUBAV: Imate vrlo živ temperament, a vaša osećanja su uzvišena i dostojanstvena. Seth je, između ostalog, bog munje i oluje, i vašim osećanjima daje notu žestoke strastvenosti. Ne predajete se lako i od partnera očekujete maksimalno angažovanje. Stalno sanjate o strasti i romantičnim doživljajima. Vaši kriterijumi su ponekad toliko visoki da radije sedite i maštate, nego da se prepusite nekome ko će vas samo polovično zadovoljiti. Potrebna vam je osoba uravnoteženog karaktera i temperamenta koja će umjeti da izađe na kraj sa vašim žestokim osjećanjima. Ipak, vi niste posesivni i umete vrlo emancipirano da se postavite. Volite da se ponosite s voljenom osobom i da vas ona sa svoje strane obasipa pažnjom i poklonima. Kada zaista volite onda se potpuno posvećujete partneru i angažirano radite na vašoj vezi. Nesigurne osobe lako možete uplašiti vašim sigurnim i nadasve aktivnim stavom prema svetu i ljubavi. Osvajate svojom dostojanstvenom pojavom i aristokratskim držanjem. Blagotvorna boja za žene: indigo i crna Blagotvorna boja za muškarce: tirkiz Dopunski znakovi: Geb i Nil

NIL 1. do 7. januara, od 16. do 28. juna/, od 1. do 7. septembra i od 18. do 26. novembra

Rijeka smirenosti

VJEROVANJA: Egipatski astrolozi kažu da je Nil rijeka harmonije i smirenosti, gospodar blagorodne prirode, obnoviteljica života i darežljiva majka, koja brižno bdije nad svojom djecom…

PRIRODA: Ako ste rođeni u ovom znaku i vi posedujete samokontrolu nad sopstvenom prirodom. Vaša lucidnost, upornost i kreativnost je velika. Ako se još nije iskazala, nećete na to još dugo čekati. Vi bežite od običnih, trivijalnih stvari. Cenite kreacije duha u kojima svetlucaju varnice lepote, inteligencije, lucidnosti i duhovnosti. Vaša hipersenzibilnost čini vas impresivnim i dugačijim od ostalih ljudi. Zahvaljujući toj osobini, vi instinktivno osećate osobe i mesta koja vam odgovaraju i kojima ste skloni. To je izuzetno korisna osobina. Nastavite i dalje da slušate svoj unutrašnji glas. Vi ste omiljena osoba čije društvo svi traže. Vaša ličnost zrači neodoljivim magnetizmom što vas čini poželjnim u društvu u kome se krećete. Još jedna od osobina koja Vas odlikuje jeste zanimljivo pripovedanje, puna kreativnost u kazivanju priča u kojima se mešaju fantastika, duhovitost i snovi. Vaši slušaoci su uvek očarani. Mogli biste biti izvrstan advokat ili dobar glumac. Oduševljavaju vas najnovija otkrića u domenu astronomskih znanosti. Za vas je svet u kojem živite jedan jedini i nište nije vrednije od njega. Zbog toga težite da ga poboljšate, obogatite i harmonizirate. Uostalom, u vama drema čarobnjak. Privlače vas tajna učenja i alhemija, mešanje lekovitih trava i pravljenje napitaka, koktela i eliksira za dobro zdravlje i dugovečnost. Vaša intuitivna priroda oseća da se iza privida stvari uvek krije još nešto… U celini, vi ste obdareni velikom dozom tolerancije. Niste osvetoljubivi i sebični i ne oklevate da svoja znanja prenesete drugima. Ipak, niko nije savršen pa ni vi. Postoji mrlja na vašem ponašanju: vi ste strastvena osoba, mada se to ne vidi, i ta osobina ponekad može da vas odvede do neželjenog afekta, burne reakcije, destrukcije i ekscesa.

LJUBAV: Vaše emocije su delikatne, odmerene, pune ljubaznosti i pažnje. Retko kad vam se dešava da uletite u neku vezu glavom bez obzira, a avanure su same po sebi isključene. Volite romantičnu atmosferu i maštovite ljubavne igre da biste se osećali sasvim ispunjeni. Sigurno je da nećete imati problema da nađete osobu svog života, jer ste vi osoba koja je idealna za život udvoje. Vrlo ste osjetljivi na komplimente, rado ih primate i dugo ih pamtite. Romantična atmosfera na početku veze je neophodna. Ne možete da zamislite osvajanje u nekoj neprikladnoj atmosferi. Kasnije umete potpuno da se predate, mada nikada ne gubite prisebnost. Uvek ste okruženi osobama suprotnog pola, pa možete sebi da dozvolite i da budete izbirljivi. Ipak, tu za vas i leži glavna opasnost. Ponekad niste sigurni da ste napravili pravi izbor, i skloni ste preteranom kolebanju. Ne osvrćete se previše u prošlost, zahvaljujući nepresušnom svežini i šarmu vaša budućnost je svetla. Blagotvorna boja za žane: plava Blagotvorna boja za muškarce: plava i zelena Dopunski znakovi: Amon-Ra i Seth.

ANUBIS 9. i 27. maja, te ozmeđu 29 juna i 13. jula

Mnoga lica mjeseca

VJEROVANJA: Zbog toga što je pomogao Izidi da balzamira Ozirisa, drevni Egipćani su Anubisa smatrali bogom mrtvih. On je, prema verovanjima, rukovodio posmartnim ceremonijalima i umrle pratio u podzemni svet. Predstavljan je u obličju šakala, psa ili kao čovek sa glavom šakala.

PRIRODA: ‘Mnoga lica Meseca’ – to je nadimak koji vam daju drevni egipatski astrolozi. Zaista, vaša izuzetno emotivna priroda čini vas osetljivim na mesečeve mene. Narodski rečeno, vi ste „noćna ptica“. Veoma vas privlače lavirinti, sutereni i stvari opskurnog karaktera. Vaša znatiželja krije se iza vela spoljašnosti. Ne želite da budete obična osoba. Viši volite da radite daleko od reflektora, u senci i u tajnosti. Plaše vas prestižna svetla jer smatrate da slava može da škodi jasnoći i čvrstini duha. Volite da razrešavate misterije. Vaša najveća želje je da pronađete recept koji bi svet učinio boljim. Na primer, pronaći vakcinu protiv side ili lek protiv raka su, po vama, najbitniji istraživački radovi naše epohe. Samo, vaša preosetljivost mogla bi da škodi vašoj logici i vašoj strogosti. Previše emocija remeti vašu koncentraciju. Tako, mogli biste biti savršen asistent genijalnog naučnika, poput doktora Votsona čuvenog Šerloka Holmsa: vaša smisao za odgovornost je velika i znate da čuvate tajnu, kada se to od vas traži.U egipatskoj astrologiji vi ste „čuvar hrama znanja“. Svesni ste ozbiljnosti vaših funkcija! Bez vas, možda ne bi bilo tradicije, i čovek bi zauvek bio bez korenja. I vi ste na vrhuncu te misije! Izdaja je reč prognana iz vašeg rečnika. Ali ste previše fatalist i u tome je vaša najslabija tačka. To je u suprotnosti s vašim ambicijama koje su ponekad, treba priznati, neodmerene. Ali kako ste noćno biće, povremeno vas potresa mala nestabilnost… To će reći da niste darežljivi prema sebi, kao i da ste svoj najstrožiji sudija. Prizemljite se malo i budite malo obazriviji prema sebi. To će znatno pojačati vaše unutrašnje snage.

LJUBAV: Anubis je Bog zastitnik i vama je gotovo osiguran srećan i miran ljubavni život. Vrlo ste odgovorni, inteligentni i pošteni. Emotivni ste i romantični, ali vam ponekad nedostaje inicijative. Morate uložiti malo više energije i entuzijazma kada tražite partnera svog života. U stanju ste dugo nekoga da volite bez ikakovog pokušaja da mu se približite i započnete vezu. Ljubazni ste i diskretni i nije vam uvek lako da se nametnete bez obzira na vaše neosporne vrednosti. Naročito u mladosti skloni ste previše da očekujete i u jednom trenutku se morate ‘spustiti na zemlju’ i odlučiti samo za jednu osobu, koja ima i poneku manu. Obično tragate za osobom koja će umeti da otkrije sve vaše kvalitete. Želite postepeno ljubavno zavođenje i u ljubavnoj vezi očekujete pre svega sigurnost. Prava osoba za vas je ona koja ima i neku tajnu u sebi i koja će vam dozvoliti da je stalno iznova otkrivate i svakodnevno se sve više zaljubljujete. Vaše veze su s vremenom sve jače. Vaše najvažnije oružje je – inteligencija i duh. Blagotvorna boja za žene: purpurna i teget Blagotvorna boja za muškarce: oker smeđa Dopunski znakovi: Bastet i Isis.

HORUS 20. aprila do 8. maja i od 12. do 19. augusta

Mudrost i moć

VJEROVANJA: Predanja kažu da je Horus bio dobri bog neba i Donjeg Egipta. On je pokrenuo borbe za ujedinjenje Egipta i vodio rat sa vojskom boga Setha. Kult mu je razvijen u gradu Behdetu. Okolnosti pod kojima su se borbe vodile nisu baš kristalno jasne, pa se veruje da je pobeđivala na trenutak jedna, a onda opet druga strana. Hrus se prikazuje u odeći faraona i kao najstariji sin boga Ra.

PRIRODA: Prema egipatskoj astrološkoj tradiciji, u vama se manifestuje smisao za socijalnu pravdu. Čvrsto stojite s nogama na zemlji i posedujete jasan smisao za odgovornosti i vrednosti. Politička dimenzija potpuno vas zaokuplja. Spremi ste za dobrobit zajednice da se istovremeno borite na više područja. Ne bojite se borbe. Vaša deviza je: ko ništa ne rizikuje, taj nište i nema. Sa vlastima razgovarate na ravnoj nozi i priznajete samo prirodnu vlast, to znači onu koja se stiče po cenu takmičenja i duhovne veličine. Prezirete one koji sve postižu ulazeći na ‘mala vrata’. Ako ikad dođete na vlast, taško njima! Kada situacija zahteva, vaš sud je pravedan i neumoljiv. Vaša pravičnost može da graniči sa okrutnošću, toliko nastojite da budete na visini svojih zahteva. Malo više tananosti u ponašanju dobro bi vam došlo. zaista, vaša pravičnost, koja čini vašu snagu, takođe čini i vašu slabost jer je poznato da uvek napadate otvoreno, usred dana i direktno. Tako postajete predvidljivi Vašem osvajačkom duhu potrebno je malo discipline, zato bi bilo dobro da saslušate savete mudrih i poverljivih osoba koje vas okružuju. U zajednici, brzo postajete ličnost preko koje sve prolazi. Ne zaboravite – što je vaša moć veća – da ste sve veći neprijatelj sami sebi! Vaša dobrota vas čini naivnim. Budite oprezni. Bogati ste a pljačkaši ne miruju. Ako su vam bogovi dali milost i moć da vladate mudro i pravedno, ostanite do kraja skromni. Prestiž daje krila na kojima se leti dalje i više, ali sunce ostaje apsolutni gospodar.

LJUBAV: U ljubavnom pogledu ste ponekad slični leptiru. Nestalni ste i ne volite čvrste veze. Privlače vas avanture i nova poznanstva. Skloni ste da žrtvujete i svoju sigurnost u ime nećeg novog, čak i kada time pravite neku glupost. Na putovanjim se rado upuštate u avanture sa nepoznatim osobama. Uradićete sve da zadovoljite svoju radoznalost. Posedujete strastvenu prirodu i oči koje su uvek žive, pokretljive i obično svetle. Život i ljubav za vas su stalno traganje i nalaženje partnera. Za pravu ljubav je potrebno da se pojavi snažna i stabilna osoba. Neko ko može da ukroti ovaj nemirni duh, a ipak da vam pruži uzbuđenja koja volite. U svakom slučaju vas niko ne sme ograničavati. Posesivne osobe vas guše i potrebno je da ih izbegavate. Na sreću vi obično odmah osetite takve osobe i sklanjate se. U ljubavnom zavođenju spremni ste da koristite sve svoje sposobnosi, a najviše svoj bogati duh. Boja ćilibara vašem izgledu donosi notu nežnosti. Blagotvorna boja za žene: zlatna Blagotvorna boja za muškarce: karmin crvena Dopunski znakovi: Geb i Bastet

OZIRIS 1. do 10. marta i od 27. novembra do 18. decembra

Prenošenje znanja

VJEROVANJA: Oziris je, kažu egipatska predanja, bio bog prirode, poplava Nila i bog podzemlja. Vladao je Egiptom dugo i pravedno, ali je Ozirisov brat Set bio je zao i ljubomoran. Nakon što je ubio Ozirisa raskomadao je njegovo telo i bacio ga u Nil, ali je Izida uspela sakupiti sve delove, osim genitalija, slepila ih i magijski oživela Ozirisa. Zatim je iz njegovog tela izvukla životne sokove, unela ih u svoje telo i zatrudnela. Oziris tada odlazi u podzemni svet, a Izida se skriva u močvari gde rađa Horusa. Horus osvećuje oca i proteruje Seta u pustnju. Tako je Set postao bog pustinje, a Horus bog živih. Ta zbivanja simbolički ozačavaju ciklus obnavljanja prirode pri čemu smrt starog kralja označava početak zime, a pojava mladog kralja simbolizira početak proljeća.

PRIRODA: Dinamika vašeg života, prema egipatskoj astrološkoj tradiciji, mogla bi se svesti na sledeće: „Bilo da je reč o duhovnom, materijalnom ili filozofskom znanju, vi ste uvek spremni da odgovorite na sva pitanja. Bogovi su vas nagradili vrednim znanjima, koja vas čine posebim. Naravno, to znanje izaziva mnogobrojne ljubomore. Zaista, vi držite prave ključeve, „ključeve koji dolaze odozgo“. Mnogi bi hteli di ih i sami poseduju. To znači da je vaš hod protkan zasedama i misterijima. Oni koji su niži od vas, voleli bi vas videti kako „pucate“. Uzalud im, oni ne poseduju vaš smisao rasuđivanja, ni vašu intuiciju. Znate da se okružite pouzdanim osobama i one vam pomažu da izađete iz lavirinta u koji vas neki sa zadovoljstvom guraju. Nikad ne zaboravite da se rivalstvo često nagazi na vašem putu. Naučite da se za štitite. Vaša mudrost, koju sačinjava vaša prava snaga, uvek će znati da savlada i najteže probleme. U poslednjem trenutku, jedna zvezdica će se upaliti i pokazati vam šta treba da radite i kojim putem da krenete. Vaša jedina slaba tačka proističe iz izvesne nestabilnosti koje niste čak ni svesni. Vatreni ste i poletni, ali ipak krhki. Često odlažete trenutak za reagovanje, a ponekad vas sticaj okolnosti sprečava da krenete u akciju do kraja, raspleta. Podsetite se da je vreme odličan saveznik, ali da nepovratno otiče i zato ga treba zgrabiti u odlučujućem trenutku i učiniti svojim savez.

LJUBAV: Vrlo ste romantični i senzualni. Izuzetno ste skloni idealiziranju ljubavnog partnera i ljubavnog života uopšte, pa se može dogoditi da budete i razočarani. U mladosti vam sigurno ne ginu reke suza zbog prevelikih emocija. Prvo što morate da naučite je da razdvajate stvarnost od lepih želja i maštanja. Puni ste razumevanja za druge i možete biti izrazito produhovljeni. Neophodni su vam ljubav i nežnost, jer se bez njih osjećate izgubljenim. Često imate izraženu intuiciju i veoma volite prirodu, poeziju i životinje. U prirodi se osećate na svom terenu, kao kod svoje kuće. Ne volite zatvorene prostore i atmosferu asfalta i zagušljivih gradova. Potrebno vam je mnogo vremena da se zaista zaljubite. Ali zato kada se ljubav rodi vreme radi za vas. Vaša ljubav je čvrsta i pouzdana. Jer vi ste izuzetno osećajni, odani i strastveni. Vi ste idealan partner svakoj osobi koju zaista volite. Štiti vas Oziris, bog plodnosti i savetuje da za sreću u ljubavi oblačite garderobu indigo, zelene ili žute boje. U zavođenju koristite svoje najače oružje – senzualne oči pune ljubavi. Blagotvorna boja za žene: zelena Blagotvorna boja za muškarce: žuta Dopunski znakovi: Izis i Thot

GEB 12. i 29. februara i od 20. do 31. augusta

Snaga riječi i pisanja

VJEROVANJA: Egipćani suverovali da je Geb, bog zemlje, bio sin Šua, boga svetla i Tefnut, boginje vlage i kiše i sa svojom sestrom bliznakinjom Nut, boginjom neba činio je drugi božanski par. No, takođe se verovalo da je Geb, otac boga sunca (Raa) i boga meseca (Tot), te su ga s pravom nazvali ‘ocem bogova’. Pre stvaranja sadašnjeg sveta Geb je bio čvrsto zagrljen s Nut. To se Rau nije sviđalo pa je naložio Šuu da ih razdvoji. Kad su se odvojili, stvoreni su prostor i svetlo. Geb je bio zemlja, a njegovo telo, koje su prikazivali kako leži ispod Nut, poduprlo se na laktove savivši kolena pa je na površini zemlje stvorilo gore i doline. Zelene mrlje ili biljke što se u papirusima vide na njegovu telu simbolički su prikazivale njegov vid boga raslinja. Geb i Nut bili su roditelji Ozirisa i Izide, Seta i Neftis.

PRIRODA: Vi ste „čuvar života“, blagorodnost zemlja i permanentnog stvaranje. Vaš urođeni smisao za organizaciju je jedinstven, pretvarate najbeznačajnije stvari u predmete korisne za zajednicu. Niste umetnik u estetskom smislu reči, nego ste to u korisnom i praktičnom smislu. U ostvarivanju velikih planova, vaše prisustvo ne samo da je dobrodošlo, već i krajnje neophodno. Volite konkretno, opipljivo, predstavljate neophodne korene za razvoj zajednice. U očima božanskih sila, dostojni ste poverenja. Vi ste rizničar zakletvi i svetih obaveza. Teško onom ko se povlači i ne poštuje svoju reč. U takvim slučajevima, vaša srdžba je strašna i nemilosrdna. Izneveriti vlastite obaveze, za vas je pravo svetogrđe. Tražite blagost. Vaša čvrstina je nenapadna, tiha i gotovo nečujna. Ne volite samovolju ni na kojem nivou. Privlačni i vrlo pristupačni, vi ste pouzdanik o kakvom se mašta – uvek nalazite prave reči da utešite ucveljene duše, da pomognete drugima da lakše prebrode nedaće. Neosporno, ta lakoća okrenuta prema drugima je način da izbegnete vlastite sumnje i patnje. Vi koji bacate svetlost na tamu, maštate o tome da povremeno osvetlite svoju unutrašnjost. Tako vaše zračnje postaje još snažnije.

LJUBAV: Vi ste romantični, uporni i odani onom koga volite. Zelite se sediniti u jedno telo i jednu dušu. Senzualni ste, strastveni i vrlo emotivni. U potrazi za pravom osobom ponekad se dogodi da ‘izgubite kompas’ i počnete da lutate od jedne osobe do druge. Vama su ljubav i nežnost potrebniji nego bilo kome, ali za uzvrat isto dajete. Ponekad ste preterano skloni sanjarenju, ali ako vam se pruži prilika, svoje snove umete da pretvorite u javu. Veoma ste kreativni i potrebno vam je više načina da biste se izrazili. Najčešće je to kroz neki oblik umetnosti. Zbog preosetljivosti i ranjivosti morate biti veoma pažljivi pri izboru partnera sa kojim ćete provesti ceo život. Morate pronaći nekog ko je podjednako pažljiv i odan kao vi, jer možete biti i iskorišćeni. U zavođenju se oslonite na svoj izgled i istaknite ga uz pomoć garderobe i svih pastelnih boja. Blagotvorna boja za žene: zelena i narandžasta Blagotvorna boja za muškarce: ljubičasta Dopunski znakovi: Seth i Horus.

AMON_RA 8. do 21. januara i od 1. do 11. febrara

Buditelj savjesti

VJEROVANJA: Bog Sunca Amon-Ra (Svevišnji) je vrhovni bog egipatske mitologije. Simbolizira ga orao. Ra se u egipatskoj mitologiji spominje na mnogo mesta, a veruje se da je rođen iz uzburkane vode Nuna, prvobitnog okena. Poznat je i po svome večnom putovanju u nebeskoj lađi. To je ciklično putovanje zbog koga se smenjuju dan i noć.

PRIRODA: U egipatskoj tradiciji vaša je funkcija da budite savest. Blagosloveni ste zato što glavni bog Egipta vlada vašom sudbinom! Model svemoći i veličine oslobađa vas svake prisile zbunjujućom lakoćom. Ništa vam ne može odoleti, u vašem prisustvu sve što je grubo, postaje nežno. Vi ste solarno biće i sjajite sa hiljadu svetiljki. Vaša blagonaklonost je bezmerna. Za samog sebe predstavljate kolektivnu i kosmičku savest. Niko ne ostaje ravnodušan u vašem prisustvu, a vaši govori koji su uvek veoma mudri, često imaju proročanski karakter. Ipak, mnogi ne razumeju vašu tananost. Kako nikad ne posustajete, vi iznova krećete nadajući se da ćete sledeći put biti shvaćeni. Vaša plemenitost svima donosi sreću, izaziva čak i uzbudjenje zato što ne očekujete ništa za uzvrat. Veličina vaše duše svakog impresionira. U kontaktu s vama ljudi otkrivaju u sebi talente za koje nisu znali da postoje. Umete da otkrijete bogatsvo koje svako nosi duboko u sebi, a da toga nije bio svestan. Iz tog razloga, vaše prisustvo je istovremeno cenjeno i opasno jer pred vama lagati, jer pred vama sve maske padaju, a prava lica se pojavljuju… što se, dakako, mnogima ne dopada. Biti rođen pod zaštitom boga Amon-Ra, istovremeno je počast i izazov. Morate da dokazujete više od drugih budnost i vaš moralni kod. Kako je vaš pogled univerzalan, sve doživljavate pretjerenao, jer se temeljito unosite u sve. Buktinje strasti boga Ra plamte u vama i zato obasjavate svetlošću sve oko sebe. Srećni li su oni koji se nađu zajedno sa vama na vašem nezaboravnom putu!

LJUBAV: Vase emocije su delikatne, odmerene, pune pažnje i ljubaznosti. Retko kad vam se dešava da uletite u neku vezu glavom bez obzira, a avanure su same po sebi isključene. Volite romantičnu atmosferu i maštovite ljubavne igre da biste se osećali sasvim ispunjeni. Sigurno je da nećete imati problema da nađete osobu svog života, jer ste vi osoba koja je idealna za život udvoje. Vrlo ste osjetljivi na komplimente, rado ih primate i dugo ih pamtite. Romantična atmosfera na početku veze je neophodna. Ne možete da zamislite osvajanje u nekoj neprikladnoj atmosferi. Kasnije umete potpuno da se predate, mada nikada ne gubite prisebnost. Uvek ste okruženi osobama suprotnog pola, pa možete sebi da dozvolite i da budete izbirljivi. Ipak, tu za vas i leži glavna opasnost. Ponekad niste sigurni da ste napravili pravi izbor, i skloni ste preteranom kolebanju. Ne osvrćite se previše u prošlost, zahvaljujući nepresušnom šarmu vaša budućnost je svetla. Blagotvorna boja za žene: narandžasta Blagotovrna boja za muškarce: žuta Dopunski znakovi: Nil i Horus

IZIDA 11. do 31. marta, od 18. do 29. oktobra, od 19. do 31. decembra

Apsolutna plemenitost

VJEROVANJA: Kćerka boga zemlje Geba i Nute, boginje neba. Egipćani su je poštovali kao boginju-majka i smatrali simbolom materinstva. S druge strane, veruje se da je bila velika čarobnica. Zajedno sa Totom, naučila je čovečanstvo tajnama medicine. Ona je balsamovala i čuvala Ozirisa. Često je predstavljena u podnožju mrtvačkog kovčega sa dugim raširenim krilima da zaštiti pokojnike.

PRIRODA: Strpljen, spašen… To bi mogla biti vaša deviza. Ništa ne treba postići silom ili mahinacijama, to je vaš moralni kod. Imate dušu i srce tolerantne i vječno zaljubljene osobe. Pred vama nestaju ogavnost i sitničavost, toliko vas vaša unutrašnja snaga čini postojanim u tuđim očima. Imate čvrst karakter i znate opraštati. Vaši prijatelji vole vaše prisustvo zato što unosite mir i vedrinu; egipatski astrolozi sa zadovoljstvom kažu da nosite sreću. Vaša ključna riječ je – ljubav! Iskreno verujete da ništa ne može odoleti snazi ljubavi, ali vi posedujete i snažno osećanje vere. Ne iz ponosa nego iz ubeđena, osjećate da vas bogovi štite i blagosiljaju. Ipak, budite oprezni jer bi mnoge osobe mogle da prekomerno koriste vašu bezgraničnu tolerantnost i dobrotu. Čim ugledate ucveljenu dušu ili ranjenu životinju, hitate da pomognete i donesete toplinu. Vaša plemenitost je spontana, bez zadnjih misli i namera. Samo, ponekad osećate veliku usamljenost i čak težite da je učvrstite u sebi još više. To znači da niste potpuno zaštićeni od udaraca što ih donosi svakodnevnica. Tada nastojite da se povučete i lečite rane, a to je pogrešno. Nemojte previše negovati takvo ponašanje jer biste se tokom vremena mogli osamiti i zatvoriti u neku vrstu samozadovoljstva, a nema ničeg goreg nego se u samoći diviti samom sebi. Utoliko više što su tolerantnost, solidarnost i veza s okolinom jako važni u vašim očima. Veoma ste susretljivi i spremni da priskočite u pomoć. Savršeno vam odgovaraju sve profesije humanitarnog poziva, kao i društevene nauke (psihologja, astrologija).

LJUBAV: Boginja Izida je boginja tajnih veština i osobe koje su rođene pod njenom zaštitom kao da imaju magičnu moć. Vaš osmeh je u stanju da opčini svakog, a posebno onog koga ste odlučili da osvojite. U ljubavi dajete sve od sebe i ni malo se ne ustežete da preuzmete inicijativu u svoje ruke. Želite da usrećite osobu koju volite, zbog čega se ponekad dogodi da nemate mere. Vrlo ste strastveni i otvoreni, a takvo ponašanje očekujete i od partnera. Za vas nema ‘zabranjenog voca’ i vašim osećanjima se teško odupreti. Upornost je jedna od vaših najupečatljivijih osobina. Kada ste se za nekog odlučili, on je gotovo sigurno vaš. Obično vi vodite igru i birate, mada dozvoljavate da budete i izabrani. Naći pravu osobu, za cio život, vaš je krajnji cilj. Vi svoju ljubav ugledate i kada je kilometrima daleko, a vas sarm ce uciniti ostalo. Vas Blagotvorna boja za žene: plava i tamno crvena Blagotvorna boja za muškarce: bijela Dopunski znakovi: Osiris i Thoth

MUT 22. i 31. januara i od 8. do 22 septembra

Enigma u tijelu

VJEROVANJA: Mut, što znači ‘majka’ bila je drevna egipatska boginja-majka, čije su se karakteristike menjale kroz hiljade godina postojanje te blistave kulture. Najčešće je bila prikazivana u obličju belog lešinara. Mut je smatrana primarnim božanstvom, povezanim s vodama od kojih je sve nastalo kroz partenogenezu. Takođeje bila prikazivana i kao žena koja je na glavi nosila krunu Egipta. Svetovni vladari Egipta su podržavali njeno vladanje kako bi potvrdili vlastititi autoritet i vladali kroz povezanost s boginjom Mut.

PRIRODA: Mut je vaše ime u egipatskoj astrologiji. Vašu prirodu je teško shvatiti, zabavlja vas da održavate i širite misteriju oko sebe. Obožavate da zavaravate tragove kako niko ne bi znao ko ste ni kakvi su vaši ciljevi. To krajnje rezervisano ponašanje je znak vaše velike krhkosti. Egipatski bogovi su vam dali umetničku dušu, a za uzvrat ta velika tankoćutnost čini vas veoma osetljivim i nepostojanim. Krijete se iza neobičnog ponašanja, potkrepljenog nadahnutim govorima, ali teško razumljivim običnom svetu. U sebi nosite snažno osećanje krivice. To osećanje proizlazi iz vašeg zagonetnog karaktera koji vas stavlja malo u stranu od zajednlce. Tu „marginalnost“ često osećate kao težak teret, kao neku vrstu prokletstva i pitate se bez prestanka: „Zašto baš ja?!… Zašto sam baš takav?!…“ I pored toga, ne zapadate u neku vrstu mržnje prema ljudima. Naprotiv, s mnogo pažnje i ljubavi posmatrate druge kako biste im – ako zatreba – priskočili u pomoć i istinski pomogli. Vaša razmišljanja ponekad vas vode u melanholiju. Ali znate i da budete strogi i ironični kada ocenite da su vas drugi povredili i napustili. Zaljubljeni u život, izuzetno ste bojažljivi na sentimentalnom planu, jer baš u tom domenu vibrira vaša tanana, osetljiva životna nit. Za ljubav ste spremni na nemoguće. Vaše velike sposobnosti potiču na mnoge poduhvate! Vaše unutrašnje bogatstvo je veliko i uvek ste spremi da idete u srž problema a ne da okolišate. Ne opterećujete se detaljima, jer smatrate da oni postoje samo zato da čoveka odvedu u zabludu i na stranputicu. Vaša najveća želja je da uspostavite savršenu ravnotežu u materijalnom, duhovnom i afektivnom pogledu. Mnogi misle da je to neumerena dimenzija, u redu, njihovo pravo, ali je usmerena za dobro čovečanstva. Ambicija humaniste, sve u svemu…

LJUBAV: U ljubavnom životu vas štiti Amon – Bog proroka. Svojim stičenicima on daje talenat da se istinski zaljube na prvi pogled i to u pravu osobu. Kada se to dogodi, a obično je u pitanju neko javno mesto, osobu svog života osvajate tako što jednostavno sednete kraj nje i zračite srećom. Ona tada, jednostavno nije u stanju da odoli tolikoj pozitivnoj i privlačnoj energiji. Uporni ste, ali i nenametljivi. Svoju volju sprovodite tiho i polako. Na prvi pogled izgledate hladni, ali u suštini gajite duboka osećanja do kojih treba prodreti. Ponekad, čak i izgledate nezinteresovano, što je samo maska za snažnu emotivnost. Jer vi ste privržena i odana osoba koja u ljubavi ume da ide na sve ili ništa. Naravno, za uzvrat, takođe tražite mnogo. Vi ste obično ljubitelj ciganske muzike i romansi, koje vam u dobroj atmosferi bude nostalgiju i čine vas sentimentalnim i razneženim. Ne tolerišete nevernost. U lošim ljubavnim odnosima, umete na vreme da reagujete i prekinete veze koje nemaju budućnost. Posesivnost može biti česta crta razdora u vašim vezama. Oružje kojim zavodite – vaša pamet i poslovna uspešnost. Blagotvorna boja za žene: karmin crvena Blagotvorna boja za muškarce: smeđa Dopunski znakovi: Amon-Ra i Thot

THOTH 1. i 19. aprila i od 8. do 17. novembra

Čarobnjak u senci

VJEROVANJA: Drevni Egipćani su ga smatrali bogom meseca, mudrosti, znanja, astronomije, geometrije, matematike i umetnosti. Verovali su da je Thoth izumeo pismo zbog čega je smatran zaštitnikom pisara. Iako se najčešće predstavlja s glavom ibisa ili psa, ponekad su ga Egipćani prikazivali i s papirusom i „tintom“ za pisanje. Jedan mit govori da je Thoth izumio kalendar sa 365 dana.

PRIRODA: Prevazići vlastite sposobnosti je motor-pokretač vašeg života. Ali ta vaša snažna želja da idete dalje ne znači da želite da dobijete vlast ili moć. Naprotiv, ta žeđ za prevazilaženjem teži ka dubljem upoznavanju ljudi i stvari. Samo, dok neki viču na sav glas o svojim otkrićima, vi marljivo radite u tišini i ponašate se krajnje skromno. Ne volite hvalisanje i ekshibicionizam: za vas je to znak duhovne slabosti. Spremni ste da se vinete u bilo koji poduhvat ako ocenite da bi to moglo biti korisno za svoju porodicu ili društvenu zajednicu. Ne bojite se rizika, ali ne volite da radite nešto iz prostog zadovoljstva da zabriljirate u tuđim očima. U svemu tražite pre svega smisao, istinu i autentičnost. S lakoćom otkrivate kod sagovornika da vas laže ili da vam govori istinu. Pronicljivi ste i taj dar biste mogli više razviti, ukoliko to već niste učinili. U drevnom Egiptu, nalazili ste se na čelu astronoma, čarobnjaka i iscelitelja, što označava veličinu i važnost vašeg prestiža i vaše nesumnjive moći. Ipak, oprez, mudrost i meditacija su vaše ključne reči. Cenite svaki napor; ne podnosite lenjost, ni fizičku ni duhovnu. Smatrate da savršena harmonija treba da vlada između duha i tela. Vaše odluke su jasne, njihova učinkovitost nije upitna, mada, ne prvi pogled, mogu da izgledaju čudno i neuverljivo. Nastavak događaja uvek vam ide u prilog. Vaš optimizam i zanos naprosto je prelazan. I pored vaših zadivljujućih osobina, vi ne prezirete nikoga i ništa, osim niskosti i osrednjosti, koju naprosto ne podnosite. Obdareni ste hrabrošću, angažujete se na velikim delima, bez obzira na cenu koju treba platiti. Oblast i cilj Vaših interesovanja su velika znanstvena istraživanja, posebno u oblasti medicine.

LJUBAV: Ponekad imate teškoća u iskazivanju svojih osećanja, naročito naročito kada je ljubav u pitanju. Sa jedne strane imate potrebu za nekim ko je uvek tu kada se osetite usamljenim, tužnim ili neraspoloženim, a s druge strane, imate stalnu potrebu za bekstvom – volite avanture i nova poznanstva. Najviše bi vam prijala osoba koja je uvek na jednom mestu i kojoj vi uvek možete da dođete kada osetite potrebu za spokojstvom i ljubavlju. Vaši potencijali na polju ljubavi najviše zavise od vašeg emotivnog naboja i raspoloženja. Možete biti lenji, ali ste gotovo uvek velikodušni. Zbog svoje ćudljivosti i česte promene raspoloženja, često predstavljate misteriju za osobe kojima se sviđate. Za vas je ljubav sinonim života i zbog toga vam je svaka veza veličanstvena. Rado preuzimate inicijativu. Lako se prepuštate iznenadnim, uzbudljivim ljubavnim doživljajima, i na otvoreno pokazivanje osećanja uzvraćate istom merom. Najviše vam prijaju duge veze u kojima postajete prije svega prijatelj sa osobom koju volite. Vaš e najsnažnije oružje je duhovitost. Blagotvorna boja za žene: bela Blagotvorna boja za muškarce: roza Dopunski znakovi: Bastet i Izida

BASTET 14. do 28. jula, od 23. do 27. septembra i od 3. do 17 oktobra

Glasnik tajanstvenosti

VJEROVANJA: Bastet je egipatska boginja zaštite, kuće i sunčeve svetlosti i mnogi je zamenjuju sa njenom sestrom opasnom boginjom Sekment. Ipak među njima postoje stanovite razlike: dok je Sekment prikazivana u obličju žene s glavom lavice, Bastet se pojavljuje u obličju žene s glavom mačke; dok Bastet predstavlja čistu razornu snagu i uništenje, Bastet zrači ljubavlju i toplinom. Bastet je boginja ljubavi i plodnosti, a Egipćani su verovali da svojom božanskom vatrom Sunca svake noći spašavala boga Raa od strašne zmije (Apopa), koja tokom noći vreba u zasjedi boga Ra, kada je on najranjiviji i najbespomoćniji. Tako je Bastet u egipatskoj mitologiji istovremeno simbol topline, vatre, nežnosti i divlje prirode.

PRIRODA: Odanost i plemenitost su glavne crte vaše ličnost. Bogovi starog Egipta dodelili su Vam privlačnost i simpatije tako da vaše prisustvo nikad ne prolazi nezapaženo. Vaš magnetizam i vaša harizma čine od vas markantnu ličnost. Lako biste mogli postati vođa ili guru neke sekte, toliko je vaši moć ubeđivanja velika. Nitko ne uspeva odoleti vašem šarmu. Pozitivne atribute najčešće koristite za opšte dobro. Snage dobra i zle bore se u vama, ali vi uvek odabirate sklad i harmoniju. Ne želite da vladate. To je zato što ste nasledili opasno tajanstveno znanje. Vrle brzo ste shvatili da se prava snaga ne ogleda na govornicama nego u mnogo suptilnijem radu. Fizičku snagu smatrate sekundarnom i verujete da jedino duhovna snaga može da okrene i nebo i zemlju i poboljša ovaj svet. Egipatska astrologija vas predstavlja s glavom mačke. To simbolizira okretnost, spretnost, brzinu, tajanstvenost i izuzetnu sposobnost prilagođavanja. Ovo poslednje vrlina uveliko vam pomaže u životu i uspon do važnih funkcija. Kako posedujete izuzetan talenat da logičkim prosuđivanjem i ugodnom blagošću iznosite nepobitne argumente, ljudi na vlasti mogli ba da vas uzmu za savetnika u senci… Vaša ličnost intrigira i fascinira i mnogima izgledate kao da ste došli iz nekog drugog sveta. Upravo, toliko je vaš način govora i mišljenja drugačiji od ostalih. Nikad ne zloupotrebljavate ovaj božanski dar što još više potencira vašu posebnost. Ipak, u vama ima fatalizma s kojim se odlično slažete i u svojim relacijama uvek tražite ravnotežu. I pored vaše očigledne snage, duboko u sebi ste uznemireni jer ste svesni koliko su ljudi i stvari krhki. Više od drugih, svesni ste da „smo svi u prolazu“. Savet: pokušajte bar povremeno da služite vlastitim interesima, umesto što svoje interese uvek stavljate u drugi plan. Prihvatite da primate deo nagrade koja vam pripada. U tome nema nimalo umišljenosti, naprotiv…

LJUBAV: U ljubavi ste impulsivni i puni zahteva. Iskreni ste, otvoreni, lojalni, pa čak i naivni. Vi nikad ne pristajete na odnose koji nisu sasvim iskreni. Obično nemate mnogo strpljenja i zbog svojih zahteva i impulsivnog reagovanja. Zbog toga lako raskidate. Ponekad umete da budete prgavi i neugodno iskreni. Mislite da je najbolje sasuti istinu u oči bez obzira na posledice. U mlađim godinama ljudi pod zastitom boginje Bastet znaju da promene mnogo partnera u potrazi za pravom osobom. Uostalom, vrlo često se i zaljubljujete. Umete da se zaletite i retko razmišljate o posledicama svojih postupaka. Vaša strast je direktna i vi sve želite ‘sad i odmah’. U izboru bračnog partnara ipak umete da donesete i neke sasvim praktične odluke. Obično birate osobu koja čvrsto stoji na zemlji i na koju se možete osloniti. Želite da bude stalno u vašoj blizini i da ceni ono što i vi – pre svega iskrenost i pouzdanost. Kada ugledate osobu svog života nećete morati mnogo da insistirate, sve će ići samo od sebe. Vaše najjače oružje je osmeh I neodoljivi šarm. Blagotvorna boja za žene: siva Blagotvorna boja za muškarce: oker Dopunski znakovi: Sekmet i Hours, piše Balkanspress.

Facebook komentari