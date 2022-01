Muškarcima je važno kako izgledate – 6 stvari koje vam partner možda nikada neće priznati

Mnogu muškarci se ne osjećaju ugodno kada im njihova ljepša polovina postavi neko škakljivo pitanje iz razloga što su svjesni da one već znaju odgovor na to pitanje. Izdvojili smo nekoliko stvari koje ni jedan muškarci nikada neće priznati svojoj partnerki i trudiće se da ih sakriju.

1. Vaš izgled im je bitan. Njima nije bitno da je je haljina koju nosite moderna ili nije, nima je bitno da izgledate privlačno. Žele da izgledate seksi i elegantno u isto vrijeme, ali ne i vulgarno. Zapamtite da su muškarci vizuelna bića i da oni takođe vole svojim očima.

2. Kada nešto ne znaju da urade. Jako im je bitno da vi u njemu vidite pravog i jakog muškarca. Zbog toga će prihvatiti svaki posao, čak i ako nisu sigurni kako da ga obave. Stalo im je do toga da ostave utisak jakog i pametnog muškarca, bez obzira što možda ne znaju da poprave fen za kosu.

3. Izgube se kada im postavite škakljivo pitanje. Zene obožavaju da postavljaju škakljiva pitanja svojim muškarcima, dok oni nisu u stanju riječima da izraze svoje nezadovoljsto kada treba da odgovore na neko od njih. Ako, na primjer, djevojka obuče haljinu u kojoj izgleda ogromno, muškarac će to da primjeti ali joj to neće reći, već će da joj udijeli kompliment misleći da je to ono što ona želi,piše Infpult

4. Neće vam priznati da su ljubomorni. Muškarci ne izražavaju otvoreno svoja osjećanja i kada primjete da njihova djevojka flertuje sa drugim muškarcem neće pokazati ljubomoru, ali vjerujte u njima se dešava nešto mnogo veće.

5. Muškarci vole ženske stvari. Muškarci takođe vole da vode računa o sebi i svom izgledu. Vole da im je koža mekana, nokti uredni, vole da se opuste i gledaju ženske tv emisije ali to kriju jer misle da drugi to nebi razumjeli.

