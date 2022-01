Koraci koji sabotiraju vaš gubitak kilograma – ima ih 5, prepoznajete li se?

Teško ih puštamo jer su to naše dugogodišnje, ustaljene navike, dio svakodnevice, stvari koje radimo automatski – bez previše razmišljanja i smatramo ih dijelom vlastitog identiteta.

Ali nije tako i te rutine koje su se toliko urezale u vašu svakodnevicu se mogu mijenjati. Mogu nestati iz vašeg života i biti zamijenjene novim navikama na isti način na koji su nastale te stare navike koje sabotiraju vaš napredak u bilo kojem smislu.

Navike koje sabotiraju gubitak viška kilograma se skrivaju u vašem ponašanju. Kako se ponašate na nekoj proslavi gdje se jede i pije? Što si pomislite kad vidite svu tu hranu i društvo koje uživa u slasnim zalogajima? Smislite li opravdanje kako bi (u tom trenutku) bez grižnje savjesti i vi mogli navaliti ili si date razlog zašto trebate stati na jednom manjem komadu torte, a ne pretjerati? U odgovoru na ovo pitanje se vidi koliko jako želite izgubiti višak kilograma. Želite li ih uopće izgubiti.

1. BUDITE ISKRENI PREMA SEBI

Skupite hrabrosti i prihvatite odgovornost za postupke zbog kojih ste nakupili kilograme kojih se pokušavate riješiti. Osvijestite to da je sve u vašim rukama, da jedino vi odlučujete što ćete pojesti, a što nećete. Na taj način ćete se lakše kontrolirati u situacijama gdje su velike količine hrane, alkohol i društvo.

Istraživanja su pokazala da ljudi više pojedu ako jedu u društvu nego ako jedu sami. Budite opušteni i smireni (biti će teško u početku), postavite cilj pojesti samo ono što ste promišljeno i s mjerom stavili na tanjur. Bez nadopune (repeta).

2. PODCJENJIVANJE KALORIJSKE VRIJEDNOSTI NAMIRNICA I PRECJENJIVANJE FIZIČKE AKTIVNOSTI

Svaki zalogaj se broji i ima svoje kalorije. Često ne uzmemo u obzir usputne kockice čokolade u uredu, zalogajčić tamo, pa zalogajčić tu dok kuhamo… sve se računa. Bez obzira je li u pitanju komad jabuke, čokolade ili čvarak; bez obzira je li namirnica u skupini zdrave hrane ili junk fooda. Npr. 3-4 čvarka mogu imati preko 200 kalorija jer su čista mast. Jedna čokoladica ima 54 kalorije, od kojih je cca 80% šećer…

Informirajte se o kalorijskoj i nutritivnoj vrijednosti hrane kako bi dobili osjećaj koliko puno (ili malo) ste pojeli. Isto tako kako znamo podcijeniti koliko smo zapravo pojeli u jednom danu, podcjenjujemo koliko smo fizički aktivni. Ako provodite sate u uredskoj stolici, putujete autom – 20 minuta šetnje po kvartu sa psom neće biti dovoljno da održite formu.

Naše tijelo je napravljeno za pokret. Kretanje je zdravlje, život. Kad usporite, stanete, sve u vama se usporava (srce sporije kuca, mišići gube funkcionalnost…) postajete tromi, gubite volju za aktivnostima… To je put koji sigurno vodi u bolest. Zato, ne čekajte da se to dogodi, pokrenite se.

3. NE PIJETE DOVOLJNO VODE

Čest razlog zašto se ne možete oterasiti kilograma, je dehidracija koja onemogućava izmjenu tvari u organizmu te normalan rad metaboličkih procesa. Ako ste jedni od onih koji ne popiju ništa dok ne osjete žeđ, vrijeme je da to promijenite. Kad osjetite žeđ već ste dehidrirani. Učinite si uslugu i pratite koliko vode ste popili tokom dana. Bocu od 500 ml četiri puta morate napuniti vodom i popiti unutar 8 sati radnog vremena; jer 2 litre vode je prosječni minimum koji morate popiti da sve u tijelu može optimalno funkcionirati. Kad se masnoće u našem tijelu razlažu tj. „tope“, napuštaju organizam u obliku vode i ugljikovog dioksida. Stoga, ako želite pomoći tijelu da bolje probavlja i troši energiju- pijte više vode!

4. RAD METABOLIZMA

Ako radite sve kako treba, jedete umjereno, vježbate, pijete dovoljno vode i dalje se ne možete riješiti kilograma, potražite savjet liječnika. U ovom stresnom razdoblju u kojem živimo, mnogi podliježu disbalansu rada našeg metabolizma, hormonalnim poremećajima, autoimunim bolestima… ako primijetite stalan umor, neutaživu žeđ, ako se preznojavate bez očitog razloga, patite od nesanice, kosa vam jako ispada, ne možete smršaviti ma što god da napravili… obavite pretrage, možda vam treba terapija i liječnička pomoć.

5. OKOLINA – S KIM SI TAKAV SI

Društvo s kojim provodite većinu vremena vas definira. Ako ste u ekipi kojoj je normalno svaki dan nakon posla popiti 2-3 piva, pušiti, jesti kebab, žaliti se i tračati, velika je vjerojatnost da ćete biti poput njih. Od takvih ljudi ćete teško dobiti potporu i entuzijazam na ideju da umjesto u kafić, nakon posla odete u teretanu.

Zato je bitno biti okružen osobama koji nas inspiriraju i koji dijele naše interese. Želite upoznati nove ljude i okružiti se ekipom kojoj želite pripadati, s kojom dijelite životni stil – upišite npr. školu trčanja, planinarenja, neki grupni program u teretani… vjerujte, brzo ćete imati nove prijatelje, brže ćete doći u bolju kondiciju jer će vas oni dodatno motivirati i postat ćete zadovoljniji sami sa sobom. No, to ne znači da i dalje ne možete pojesti kebab, čokoladicu ili štogod vas već veseli, samo činite to s mjerom, prenosi ordinacija.

