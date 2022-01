Ovo su najčešći mitovi o menopauzi u koje trebate prestati vjerovati

Ako ste žena koja već desetljećima dobro zna što znači menstruacija, moguće je da i jedva čekate da taj period bude iza vas – život bez grčeva, pretjerivanja u slatkišima i promjene raspoloženja… Možda je važno prije nego mahnete ciklusu na pozdrav i naučiti nešto o menopauzi.

Menopauza je razdoblje u životu žene, kada počinje slabljenje cikličnog rada jajnika, a menstrualni ciklusi i krvarenja prestaju. O menopauzi se govori kada žena nije imala menstruaciju barem proteklih 12 mjeseci. Prosječna dob u kojoj menopauza nastupa je oko 50. godine, ali može se javiti i ranije, oko 40. godine. Fiziološki, menopauza je povezana s padom funkcije jajnika i padom, odnosno prestankom reprodukcijske funkcije žene.

ŠTO SE DOGAĐA?

Kako se žena približava kasnim tridesetima, jajnici počinju stvarati manje estrogena i progesterona – hormona koji reguliraju menstruaciju. U četrdesetim godinama menstruacija može postati duža ili kraća, teža ili lakša, i manje ili više učestala, sve dok na kraju – u prosjeku, do 51. godine – jajnici prestanu stvarati jajašca te dolazi do gubitka mjesečnice.

Evo u koje mitove o menopauzi vjerujete a možda je vrijeme da prestanete…

MIT: AKO MJESEČNICA NIJE STIGLA NEKOLIKO MJESECI, TO JE MENOPAUZA

Ako govorimo o menopauzi, ona bi trebala izostajati oko godinu dana, navodi dr. Lisa Savage, ginekologinja. Tijekom predmenopauze normalno je da ciklus postane neredovit.MIT: MENOPAUZA JE BOLEST

Naravno da nije, ali se često spominje u kontekstu nekakvog poremećaja. Iako simptomi mogu poremetiti svakodnevicu, ona nije bolest već se radi i prirodnom prijelazi u životu žene. Život nakon menopauze može biti jednako uzbudljiv i raznolik.

MIT: ŽENE SE MORAJU NOSITI SA SIMPTOMIMA MENOPAUZE

“Društvo je žene naučilo da trpe ali danas postoji raznolika pomoć za žene u menopauzi i simptome koji ju prate. Pomoć ne trebate tražiti ako vam nije teško, ali svakako redovito posjećujte ginekologa i u dogovoru s njim odaberite što će vama najviše pomoći“, savjetuje Savage.

MIT: MENOPAUZA UZROKUJE SAMO VALUNGE

Krivo. Iako se radi o tipičnim simptomima, menopauza može utjecati na temperaturu tijela na razne načine. Nakon napada vrućine tako se često javlja i hladan znoj, a to može biti dosta nezgodno za ženu. Sve je to posljedica promjena u hormonskoj slici, a kako biste umanjili ove simptome, liječnica savjetuje da se oblačite slojevito kako biste odjeću mogli ukloniti ako vam je vruće ali i mali nešto pri ruci kada vam je hladno.

MIT: NEMA MENSTRUACIJE, NEMA GRČEVA

Nije baš najbolja vijest, ali je dobro znati. Tijekom menopauze moguće je doživjeti grčeve iako nemate mjesečnicu. Maternica je sastavljena i od mišića koji će se isto tako stiskati i opuštati kako se smanjuje funkcija jajnika. Pametno je i u tom slučaju posjetiti liječnika.

MIT: PRIJE NASTUPA MENOPAUZE ŽENA MOŽE OSTATI TRUDNA

Iako plodnost se smanjuje kako starimo, to ne znači da je trudnoća nemoguća. Možete ovulirati u predmenopauzi i ako vam mjesečnice nisu redovite. Neplanirana trudnoća je dakle moguća. Ako želite to spriječiti, koristite zaštitu

MIT: KONTRACEPCIJSKE PILULE SE NE MOGU KORISTITI NAKON 45. GODINE

Naravno da to nije istina, a ako ne pušite ili nemate određena zdravstvena stanja, možete koristiti hormonsku terapiju kako biste kontrolirali simptome predmenopauze. Liječnica dodaje kako se one mogu koristiti i dok ne napunite 55 jer sadrže estrogen i progesteron koji balansiraju hormone, kontroliraju ciklus i daju zaštitu. No uvijek o tome prvo razgovarajte s liječnikom koji će sigurno znati koja je opcija za vas najbolja.

