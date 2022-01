Zašto pojedine žene dobijaju skupe poklone dok druge ne dobiju ništa – Mišljenje psihologa

Mnoge žene čak ni tada ne dobiju poklon od svog muškarca i pokušavaju shvatiti zašto muškarac ne ispunjava njihove želje i ne obasipa ih poklonima. Možda problem uopšte nije u muškarcu, možda on jednostavno ne zna kako da vam ugodi. Ako uspijete razumjeti njegove razloge, lakše će vam biti da riješite problem i izrazite svoje želje muškarcu. Pogledajmo koji su to najčešći razlozi zbog kojih muškarci ne daju poklone svojim ženama. 1. Ne dobija povratnu informaciju; Kada vam vaš muškarac kupi buket cvijeća on se nada da ćete vi cijeniti njegov trud.Međutim, ako stalno sluša rečenice tipa “Nisi trebao trošiti novac bez veze” ili “Ovo je bilo suvišno, nisi trebao” vremenom će muškarac prestati da vam kupuje poklone. 2. Ne zanimate ga kao žena; Ako ste sigurni da vaš partner nije škrta osoba, ali vam svejedno ne kupuje poklone postoji šansa da mu niste toliko važni i da vašu vezu ne shvata ozbiljno.

Međutim, postoje muškarci koji su jednostavno škrti i ne žele trošiti novac na, po njegovom mišljenju, besmislene stvari. Tada ste sami sebi krivi jer ste izabrali škrtog partnera. 3. U vašoj vezi nema harmonije; Ako stalno upućujete svom partneru prijekore nemojte od njega očekivati da će vam ugoditi.To ne znači da morate biti savršena i umiljata žena već samo da ne izazivate bespotrebne svađe i rasprave. 4. Previše ste skromni; Pretjerana skromnost često ne vodi ničemu dobrom. Muškarac vam neće kupovati poklone ako i vi sami štedite na svemu već će vas vremenom početi oponašati.

5. Pogrešno je odgojen; Često se muškarci nisu imali na koga ugledati i nisu imali od koga naučiti kako treba da se ponašaju prema ženi. 6. Ne zna kako ugoditi ženi; Često muškarci jednostavno ne znaju kako ugoditi ženi i ne razumiju njene nagovještaje, ali ako tačno zna šta želite sigurno neće štedjeti na vama.

7. Ako pokazujete da ste sami sebi dovoljni; Ako žena pokazuje muškarcu da joj nije potreban te da ona može postići sama sve što želi, prije ili kasnije on će se zapitati koja je njegova uloga u toj vezi. 8. Razmjena poklona nije jednaka; Kada muškarac kupuje poklon ženi on očekuje da će se njegov trud cijeniti i da će dobiti nešto zauzvrat,piše Infpult

Ako ne pokazujete zahvalnost svom muškarcu vremenom će prestati da vam ugađa i kupuje poklone. 9. Ne želi da ispadne papučar; Mnogi muškarci su mišljenja da pravi muškarci ne bi trebali pokazivati osjećanja i ne bi trebali kupovati poklone svojim ženama.

Oni vjeruju da što manje pokazuju ženi da je vole to će joj se više svidjeti. 10. Uvjeren je da se osjećanja ne mogu kupiti; Ne morate dobiti poklon od muškarca da biste osjetili njegovu brigu i toplinu. Iako vjeruju da se osjećanja ne mogu kupiti poklonima, muškarci se u stavari plaše da će njihov poklon biti pogrešan. Ako želite da dobijete ono što želite nagovijestite svom partneru šta vam se sviđa.

