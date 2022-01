Nos ili grlo: Koji je najbolji način za korištenje kućnih testova na covid?

Koliko su tačni rezultati ako uzorak uzmemo iz grla?

U Americi vlada misao kako su kućni testovi točni i kako će pokazati ako u nosu imamo virus.

Glasnogovornik Abbotta, koji proizvodi kućne testove BionxNOW, kaže kako korištenje testa u nosu u 95,6 posto otkriva prisustvo virusa 7 dana nakon pojave simptoma, kada je infekcija najjača. Siemens, koji je nedavno autoriziran, nije želio komentirati ništa o korištenju teksta putem grla, a to su učinili još neki proizvođači osim što su naveli kako nije autoriziran za korištenje u grlu.

Neki nedavni dokazi idu u prilog novoj metodi, a znanstvenici sa sveučilišta Kalifornija su naveli kako rezultati studije koja je uspoređivala rezultate uzorka kućnog i PCR testa kojega moraju obavljati profesionalci te izjavili kako su jednako točni. Rezultati studije dakle daju do znanja da oba testa daju prave rezultate kada je u pitanju omikron varijanta.

Kako su se prilikom ispitivanja rezultati kućnih testova i PCR testa podudarali, moglo bi to značiti da je nos jednako dobro mjesto za uzimanje uzorka. Ista grupa znanstvenika planira provjeriti ove tvrdnje u skoro vrijeme.

Zašto se mnogi žele testirati putem grla?

SARS-CoV-2 respiratorni virus koji ulazi kor nos ili usta, a on može putovati zrakom te se prenijeti na drugu osobu s tvrde površine. Dok su se prijašnji sojevi virusa fokusirali na pluća, omikron „voli“ nos i grlo. Neke su studije pokazale kako virus prvo nastanjuje grlo pa se seli prema nosu, što znači da uzimanje uzroka iz grla može dati točne rezultate kod osobe koja je zaražena.

“Ovo prvi put vidimo kod COVID-a, pa ima nekog smisla da je razina virusa viša u grlu“, navodi dr. Diana Havilr.

No FDA nije autorizirala kućne testove sa štapićem za prikupljanje uzorka iz grla radi potencijalne opasnosti.

„Kada su u pitanju kućni testovi, koriste se za nos, a ne grlo“, ističe FDA. Upozorenje je tu radi nekih ljudi koji su koristili kućne testove na grlu nakon što su čitali da to neki rade i da bi takav uzorak mogao dati točne rezultate i od PCR testa, piše Ordinacija.

Studija dr. Havlir je uključila i one koji koriste testove na obrazima, a ona navodi kako je takvo korištenje brzih i PCR testova dalo brojne lažne rezultate.

To ne znači da test na slinu ne daje točne rezultate i da nije koristan – on će poslužiti da se uzme uzroka ali on se treba provjeriti od strane stručnjaka. prneosi “N1“.

