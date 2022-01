“UPRAVLJA NJIM KAO DŽOJSTIKOM” DAVID I MAJA OTKRILI SVE O DALILI: On nije štedio riječi – OVO JE NJENO PRAVO LICE

-šta da kažem?! Mislim da je bio svjestan, da je osetio podršku poslije toliko godina… Vidim ja po njemu, brat mi je, vidim da je izgubljen totalno – šta mi priča, kako me gleda… Jednostavno, to nije on. Ne znam šta se desilo sa njim, ono kao da nije on. Bez zezanja, u magiju ne vjerujem niti sam imao dodir sa tim, ali koliko mi ljudi pišu, šta mi govore, izgleda da to postoji, jer je nemoguće da neko upravlja njim kao džojstikom

-Ni ja ne vjerujem u tu magiju, ali kada je Deki u pitanju, čujem da Dalila ima veze sa tim magijama – ubacila se u razgovor Maja Marinković, diskvalifikovana učesnica “Zadruge”, a potom progovorila o svom odnosu sa Filipom Carem.

-Naša priča je završena. Zvuči smiješno, ali… Mislim da sam pogriješila što sam tako brzo oprostila neke stvari, jer sam stavila do znanja toj osobi da ne treba da se trudi. U rijalitiju nažalost idem srcem, uijvek sam bila takva, a ljudi koji su mnogo lošiji, a pametniji, prođu bolje.

