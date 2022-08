6 osnovnih vrlina koje krase savršenog ljubavnika, a vide se već kod prvog vođenja ljubavi

Iako postoji dugačak niz poželjnih osobina koje bi svaka žena željela kod partnera, većina ih se odnosi na seksualna očekivanja. Tracey Cox, seksualna terapeutkinja i autorica brojnih knjiga, u svom bogatom iskustvu s pacijenticama uočila je šest osnovnih vrlina koje bi idealan ljubavnik trebao imati, a mogu se primijetiti već pri prvom seksualnom susretu.

Oralni seks

Ljubavnik koji izbjegava oralni seks, ženama nije baš poželjan partner, jer velik broj njih tako dolazi do orgazma, kaže Cox. Iako se tehnike oralnog seksa mogu popraviti, a ako ga partner i dalje odbija, time uskraćuje partnerici brojne užitke. Oralni seks nije samo put do orgazma, jer se seks ne bi trebao svoditi samo na put kojim se on postiže, već je to način na koji muškarac pokazuje ženi da ju u potpunosti želi te kako mu ništa na njezinom tijelu nije strano.

Hrabro sluša upute

Kada imate odnose s novim partnerom potrebno vam je vrijeme da se uskladite. Najlakše ćete do obostranog užitka doći slobodnijom komunikacijom u krevetu. Muškarci često trpe veći ‘pritisak’ i ‘teret’ koji nosi dobar ili loš seks, njihov ego u krevetu ipak je mnogo veći nego onaj žena. Partner koji se na upute poput ‘sporije’, ‘jače’, ‘brže’, ‘niže’ i sl. uvrijedi, nije materijal za dobrog ljubavnika.

– Nesigurni muškarci, koji su pritom i obrambeno nastrojeni, nisu partneri koji su voljni učiti, a žena će zbog toga biti više koncentrirana na to ga ne uvrijedi, da će naposljetku zbog toga i glumiti orgazam – objašnjava Cox.

Ne hvali se vještinama

I muškarci i žene, žele jednako zadiviti svog partnera, dok muškarci često imaju veću potrebu to i dokazivati. Posežu za spominjanjem bogatog seksualnog iskustva ili pak inzistiraju kako imaju jedinstvenu tehniku ili umijeće. Ovakvo ponašanje najčešće odbija žene, jer osim što djeluje umišljeno, ono povećava očekivanja koja onda oni mogu vrlo teško ili nikako ispuniti, kaže Cox.

Nije mu bitan samo njegov orgazam

Nepisano pravilo je da muškarac prvo treba pričekati nju, jer se smatra kako žene teže postižu orgazam od muškaraca, a zatim se posvetiti vlastitom užitku. Muškarac koji nikako, ili na samom početku odnosa, ne pokazuje pažnju njoj i njezinom orgazmu rijetko će kasnije naići na priliku za iskupljenje.

Komplimentiranje

Izbjegavajte neoriginalne i ‘ljigave’ komplimente jer ih žene brzo prepoznaju i ne vole ih čuti. Iskreni i jednostavni komplimenti njezinog karaktera, osobnosti ili izgleda su pokazatelj da ste iskreni i zainteresiran za nju. prenosi 24sata

Bez emocionalnog povlačenja

Nakon seksa s novim partnerom ponekad ne znate što učiniti i kako se ponašati, jer se još uvijek ne poznajete dovoljno. Uvijek je u takvim situacijama teško znati ispravno postupiti, no primjerice naprasni odlazak, ustajanje iz kreveta ili zbunjenost nikako nisu ponašanje koje se cijeni.

Ako ne znate što biste trebali napraviti, radije to iskreno recite, nego da bježite glavom bez obzira. Najbolje je što prirodnije se ponašati, što znači da nije dobro ni inzistirati na maženju, kao ni davati velike ljubavne izjave. ‘Radije pozovite partnera da nešto zajedno pojedete’, predlaže Cox.

