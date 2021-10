10 bezvremenskih stvari koje sve uvijek sređene žene imaju svom ormaru

Bijele tenisice i crvena torba samo su neki od njih, Koliko stvari s ovog popisa imaš u svom ormaru?

Moramo priznati da nas uvijek zanimaju tajne trendseterica i kako se uspijevaju odijevati s takvom lakoćom. Čini se kako je njihov glavni “trik” upravo investiranje u pouzdane, bezvremenske komade koji su u principu i okosnica svakog njihovog stajliš outfita. One se gotovo uvijek fokusiraju na boje, materijale i printeve, a potrude se pronaći i bazične (ali trendi!) komade koji imaju unikatne elemente poput primjerice pulovera s balon rukavima ili hlača zvonolikih nogavica.

Bez obzira na tvoj budžet, uskoro ćeš shoppingirati kao prava trendi cura s Instagrama, a ovoga smo ti puta odlučili pomoći u tome i pronašli 10 komada koje svaka prava stajliš cura UVIJEK ima u svom ormaru. 1. Majica s grafičkim printom Znaš sve one Insta fotke gdje cure izgledaju tako super stajliš u najjednostavnijim trapericama i majici grafičkog printa? Da, to je look koji se uvijek isplati iskopirati! Kad poželiš malo podići cijelu kombinaciju, prebaci blejzer preko ramena i spremna si!

2. Statement naušnice Elegantne naušnice su bezvremenski komad koji će ti uvijek biti od koristi u kolekciji. Svaka elegantna kombinacija zaslužuje biti zaokružena jednim ovakvim komadom, a upravo su to statement naušnice.

3. Zvonolike nogavice Ove nogavice postale su detalj koji može i najjednostavniji outfit pretvoriti u super statement look! Hlače sa zvonolikim nogavicama postale su glavni trend brojnih high-street brendova, a nosive su u svim dnevnim i večernjim prilikama. Najbolje od svega? Vizualno izdužuju figuru zbog čega ćeš ih zavoljeti na prvo nošenje!

4. Čizme od brušene kože Cipele ili čizme od brušene kože, uz elegantnu tanku petu, komad su koji je svake sezone modni must-have! Klasične su i bezvremenske, zbog čegga su dobra investicija u svako doba godine. Izazivamo te da pronađeš kombinaciju koja neće izgledati super stajliš sa njima…piše “miss7.24sata“.

5. Kaput boje devine dlake Blejzer ili kaput boje devine dlake je esencijalni dio svake ženske garderobe jer je super nosiv na sve kombinacije i zato što ostavlja totalno luksuzan izgled, zar ne?

6. Crvena torba Znamo da je crna klasična, ali crvena torbica će razbiti monotone kombinacije i pretvoriti naizgled “običnu” kombinaciju u onu vrijednu pažnje.

7. Klasične traperice Zašto? Vrlo jednostavno: jer su vječne! Pronađi par koji ti savršeno odgovara i kojem ćeš se vratiti u svim “nemam što odjenuti” situacijama.

8. Bijele tenisice Bijele kožne tenisice već su nekoliko sezona favorit brojnih IT cura. Super ugodne, super elegantne, super stajliš. Ma nema šanse da već jedne nemaš u svom ormaru?!

9. Klasična košulja Ne moramo ti valjda puno objašnjavati, zar ne? Košulja je komad koji se uvijek smatra klasičnom elegancijom i baš nikada ne možeš pogriješiti s njome. U kombinaciji s trapericama, hlačama ili suknjom – trendseterice jako dobro znaju koja je moć dobre košulje!

10. Dolčevita U hladnim mjesecima, dolčevita je komad koji ti uspješno može zamijeniti sve elegantne košulje ili topove u kojima ti je možda prehladno. Savršena je za slojevite kombinacije, ali i uz jednostavne traperice i dobar kaput.

