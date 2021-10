Način na koji hodate može otkriti vaš karakter – 7 navika koje o vama govore više nego što želite

Na primjer, način na koji nosite torbu ili kako slikate selfi može otkriti neke vaše osobine ličnosti. Neke naše svakodnevne navike mogu otkriti o nama i više nego što želimo, a u nastavku počitajte neke od njih. 1. Način na koji nosite torbu; Poslovne žene uglavnom torbu nose tako da visi preko lakta dok im je ruka savijena što otkriva njihov visok nivo samopouzdanja.

Članovi kraljevskih porodica takođe često torbu nose na ovaj način. Ako nosite torbu ispod ruke to pokazuje da ste opušteni i da niste pretjerano zabrinuti za svoj izgled. Ako nosite torbu na ramenu to pokazuje da ste otvoreni i da ništa ne krijete, a usput to je i praktičan način za nošenje torbe.

Ako držite torbu za ručke uz sebe to može pokazati da ste nesigurni. Međutim, stručnjaci ističi da ovi znakovi nisu uvijek tačni za sve. Treba uzeti u obzir koliko često žena nosi torbu na ovaj način. 2. Način na koji pravite selfi; Prijatne i ljubazne osobe uglavnom snimaju selfi odozdo, dok ljudi koji su svjesni sebe rjeđe u svojim fotografijama pokazuju prostor oko sebe.

Osobe koje su otvorene pokazuju izražene emocije, dok nesigurni ljudi na svojim selfijima pokazuju pačije lice. 3. Način hodanja; Stručnjaci su otkrili da se po načinu na koji osoba hoda može najlakše otkriti kakva je neko osoba,piše Infpult

Način na koji hodamo odraz je našeg raspoloženja, pa tako tužne osobe hodaju pogrbljeno dok srećne poskakuju dok hodaju. Samouvjerene osobe hodaju podignute glave i ispravljenih ramena, a osoba koja naginje glavu naprijed dok hoda otkriva svoju trenutnu ranjivost.

4. Način na koji se rukujete; Osobe koje imaju čvrst stisak ruke dok se rukuju su ekstrovertnije. Otvoreniji su za upoznavanje novih ljudi i za nova iskustva. Oni su takođe manje stidljivi i neurotični od osoba koje imaju blag stisak tokom rukovanja.

5. Koliko vremena provodite na telefonu; Vrijeme koje osoba provodi sa telefonom u rukama može otkriti koliko je osoba emocionalno stabilna. Istraživanja su pokazala da su osobe koje provode mnogo vremena na telefonu sklonije tjeskobi i neurozi.

6. Tačnost; Tačnost je ono što se uvijek cijeni kod osobe pogotovo kada je posao u pitanju. Neka istraživanja su pokazala da osobe su koje kasne ili odlaze ranije sa posla manje motivisane. 7. Nervozni tikovi; U različitim situacijama ljudi različito reaguju na stres,piše

Istraživanja su pokazala da ljudi koji su skloni perfekcionizmu češće pokazuju znakove stresa, frustracije ili dosade. Oni češće od drugih cupkaju nogama, pucketaju prstima i slično.

Facebook komentari