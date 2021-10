ASTROLOZI TVRDE, OVA 3 ZNAKA NIKAD NEĆE IMATI DOVOLJNO NOVCA: Imaju najmanje sreće s parama, NADAMO SE DA TO NISTE BAŠ VI

Novac je svima potreban, a oduvijek je važilo to da ga neki imaju više, a neki manje. Astrološka istraživanja su došla do zaključaka da na količinu novca može uticati horoskopski znak. Evo koji to pripadnici zodijaka imaju minimalne šanse da se obogate.

Blizanci

Ovaj znak spada u veoma neodlučan, a njegove neodlučnosti se ne vide samo u sitnicama (da li jesti picu ili jabuku), već i u velikim i važnim životnim stvarima. Ta neodlučnost mogla bi da ih košta veoma krucijalnih životnih trenutaka i poteza. Dok se Blizanci premišljaju šta bi mogli i kako bi to izveli, neko može da dođe na istu ideju i preotme im posao.

Vaga

One su veliki perfekcionisti i kritičari, kako prema sebi, tako i prema drugima. Da bi započele određeni posao one moraju prvo sebe da uvjere da su sposobne za to, pogotovo ako znaju da postoji rizik da nešto ne uspije one se dvoume i ne pristaju dok ne osjete sigurnost. Takvi potezi ih mogu dovesti do loših odluka i toga da im prilike “bježe” ispred očiju.

Ribe

One vole da osete sigurnost i da imaju uvijek “plan B” kako bi se obezbjedile u slučaju da neki posao ili dogovor ne uspiju. Kao i prethodna dva znaka veoma su obazrive, a to ih može koštati mnogih prilika, kako poslovnih, novčanih, tako i ljubavnih.

Stoga, orhabrite se, uzmite stvar u svoje ruke i ne dozvolite da prilike prolaze pored vas.

