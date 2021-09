Žena od sultana priznala šta je sve operisala na sebi!

Mislim da ne, bila sam veoma mlada kada sam se prijavila za takmičenje “Zvezde Granda”, imala sam 13, 14 godina, tako nešto, i bio je skroz drugi žiri. Nemam neke traume, nisu bili toliko oštri kao sada. I nisu toliko ocjenjivali stajling kao sada. Mada, ja sam tada bila veoma mlada, bila sam u baletankicama, haljinicama, u nekim više dječijim stvarima – iskrena je Tijana, a kako se od tada mnogo promenila novinari su je upitali i koje estetske korekcije je na sebi uradila:

– Za one koji ne znaju, jedino što sam korigovala su grudi i to uvijek kažem. I eto, neka mala korekcija usana, što danas većina djevojaka radi, tako da mislim da to nije nešto strašno i da ni u čemu nisam pretjerala – smatra pjevačica, pa otkriva šta bi još na sebi korigovala,piše Express

– Jedino što bih mijenjala povremeno jeste boja kose – kaže Milentijevićeva, a osim estetskih promijena, ona je radila i na svom glasu i to u školi Marije Šerifović i Danijela Pavlovića.

Facebook komentari