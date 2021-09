ČUVAJTE SE RETROGRADNOG MERKURA U VAGI: Utiče na ljubavni život, a OVI znaci su posebno UGROŽENI!

Stigao je retrogradni Merkur i svi brinemo zbog toga da li će nam tehnologija raditi kako treba, kakva će nam biti komunikacija, jer stalno slušamo o tome da ova nebeska pojava pravi zbrku upravo u tim poljima.

Ali, da li znate kako retrogradni Merkur utiče na ljubav?

Merkur je u znaku Vage, što znači da će sve do 20. oktobra “udarati” na našu nostalgiju. Evo kako će se to odraziti na koji znak.

Vatreni znaci – Ovan, Lav i Strijelac, trebalo bi da paze o čemu razmišljaju. Merkur nas zavarava i pokušava da nas ubedi da je nešto što više nemamo u ljubavi bilo bolje za nas. To je možda neka pogrešna osoba, ili neko u koga smo bili zaljubljeni u prošlosti. Očekujte da se vrati u vaše misli, ako ne i u vaš život, Merkur će dati sve od sebe da nam napravi haos! Ali prisjetite se zašto vam je srce govorilo da bliži odnos s tom osobom nije dobra ideja i pridržavajte se toga.

Vodeni znaci – Rak, Škorpija i Ribe, pokušat će da od prijateljstva naprave nešto više i možda će tu napraviti veliku grešku. Dobro razmislite, jer Merkur će vas pomalo zaslijepiti, da li je to zaista osoba s kojom želite da izgradite blizak odnos, ili vas motiviše nešto drugo? Požuda će biti vrlo aktivna, kao i privlačnost, ali period retrogradnog Merkura nije dobar za testiranje ovakvih odnosa.

Vazdušni znaci – Blizanci, Vaga i Vodolija, moraće do kraja oktobra da rade na svojoj postojećoj vezi. Moguće su čarke, pa čak i svađe, a sve to bez nekog pravog razloga. Budite svjesni onoga što imate u životu i cijenite to, jer ne bi trebalo da ga izgubite zbog ove kosmičke zbrke.

I zemljani znaci – Bik, Djevica i Jarac, moraće da paze na vezu koju imaju, da je njeguju i razvijaju. Iskoristite naredne nedjelje da se podsjetite zašto ste se zaljubili jedno u drugo. Posjetite mjesta koja vam bude nostalgiju ili romantiku, zajedno istražujte neke nove teritorije u ljubavi, samo tako ćete izbjeći negativno dejstvo retrogradnog Merkura, piše Mondo.

