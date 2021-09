Ova žena 40 godina nije spavala: Niko nije znao kako da joj pomogne, a onda je jedan doktor otkrio tajnu

Bizarni slučaj Li Žanjing koja punih 40 godina nije spavala bio je lokalno popularan sve dok jedan britanski portal nije prenio priču o njoj.

Sada se cijeli svijet, poput doktora iz Henana odakle je ona, iščuđava tome što Li četiri decenije oka nije sklopila.

Li Žanjing imala je pet godina kada je posljednji put zaspala. Narednih dana za pojavu nesanice znali su samo njeni roditelji, a potom i familija, prenosi Bastille post.

Kada su svi zajedno otišli sa Li kod ljekara, oni su joj pripisali tablete za spavanje koje nisu djelovale. Kaže da je cijele noći gledala u plafon, pa kroz prozor pokušavajući da se uspava.

Vrijeme je prolazilo, Li je krenula i u školu, ali san nije nailazio na oči. Ljekari su se u međuvremenu mijenjali optužujući uvijek onog prethodnog za nestručnost, ali ni oni nisu znali kako da joj pomognu.

Li je započela i studije živeći u domu, pa je došla do situacije da joj se cimeri smjenjuju u sobi tokom noći kako bi se svojim očima uvjerili u ovaj rijedak fenomen. Tada je već čitava provincija Henan pričala o Li. Potom i ostatak Kine.

Li je u međuvremenu upoznala Lijua Suokina za koga se i udala. Li je dao prije petnaestak godina intervju u kojem je rekao da mu je trebalo nekoliko mjeseci da se navikne na to da će samo on u kući da spava noću.

– Vrtio bih se po krevetu pokušavajući da dođem do rješenja kako da joj pomognem. Kad god bih je pogledao, gledala me je tužnim očima, pomalo zavidno što ja mogu da odmorim. Ipak, vremenom sam primijetio da joj se organizam zaista navikao na to da više ne spava – kaže Liju.

Poslije više od 40 godina nesanice, Li je došla do trenutka kada joj se pojavila nada da će konačno zaspati. Dobila je jaku preporuku kod kog doktora u Pekingu da ide.

Tamo je doživjela najveći šok u životu. Doktor iz Pekinga posmatrao je i analizirao Li tokom noći punih nedjelju dana i došao je do zaključka da je ona zapravo sve vrijeme spavala, ali otvorenih očiju.

– Monitori koji pokazuju aktivnost mozga tokom noći u njenom slučaju dali su mi potvrdu da ona zaista spava. Doduše samo desetak minuta tokom noći. Tada joj se, narodski rečeno ‘mozak gasi’. Nažalost to je premalo za bilo kog čovjeka, pa i za Li, ali da spava – spava. Ona toga nije bila svjesna jer je držala otvorene oči, ali jeste spavala. Čak je, kako je i muž potvrdio, u to vrijeme mogla i da vodi konverzaciju, ali mozak nije radio na način na koji inače radi. Fenomen sličan mjesečarenju – kaže doktor iz Pekinga, prenosi “Objektiv“.

