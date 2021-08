PAZITE SE! 3 HOROSKOPSKA ZNAKA BIĆE U ISKUŠENJU DA VARAJU OD 18. AVGUSTA: Trigon Merkura i Urana donosi emotivni sunovrat

Tri znaka zodijaka koji će biti u iskušenju da varaju tokom tranzita Urana sa trigonom Merkura počevši od 18. avgusta 2021. godine moraju biti svesni ovog aspekta i voditi računa.

Merkurov trigon sa Uranom koji počinje 18. avgusta 2021. godine može da ugrozi integritet tri znaka. Naime, kada je Merkur u trigonu sa Uranom, možete računati na nevolje u “emotivnom raju”. Možda ćete čak primijetiti da je ono što ste nekad smatrali rajem zapravo nešto što sada smatrate vrlo teškim. Sve je u vašoj perspektivi, jer se ovde ništa zaista ne mijenja. Ono što ima velike šanse da se promijeni je vaš pogled na stvar. U ovom slučaju, ta stvar je vaš odnos. Od 18. avgusta mnogi od nas će proći kroz promenu mišljenja.

Nećete ni znati odakle dolazi, ali ćete osjećati da opravdano reagujete na ovu promjenu. A ako ste ikada bili u iskušenju da varate svog partnera, sada ćete imati poriv za tim. Ovo nevjerstvo može ići i u jednom i u drugom smjeru – što znači, može imati oblik fizičkog susreta, ili, to može biti emocionalnaafera koja će se uskoro dogoditi.

Svi do sada znamo da ne morate uvijek počiniti nešto konkretno da bi se to smatralo varanjem, a sada kada postoji širok raspon mogućnosti, pa bi možda trebalo dvaput da razmislite prije nego što se upustite u bilo koju od njih.

Znaci koji će doći u iskušenje da varaju tokom Merkurovog trigonskog Urana su:

1. Ovan (21. mart – 19. april)

Da se ​​razumemo, nije vam potreban poseban nebeski tranzit da biste opravdali svoju želju da varate. Trigon Merkura i Urana samo će biti podstrek. Trebalo je da budete poliamorni, ali iznova i iznova se posvećujete monogamnim vezama. Kad biste samo mogli imati sve – lojalnost i nepokolebljivu predanost osobe koju volite i slobodu da uskočite u prolaznu vezu sa svakim ko vam zapadne za oko. Od 18. avgusta Ovnovi će biti u velikom iskušenju. Razmislite da li je moguće samo da ovog puta ne djelujete na osnovu svojih emocija.

2. Bik (20. april – 20. maj)

Jedini razlog zašto ne varate je to što trenutno imate empatiju prema osobi ste u vezi. Vaše tijelo kaže da, ali vaš razum kaže ne. To je dobro – slušajte svoju intuiciju u ovome, jer iako želite da varate, ne želite nikoga da povrijedite, a kad god varamo osobu koja je predana našoj vezi, na kraju ćemo joj slomiti srce – ili prekinuti vezu. Možda ćete osjećati da je to vaše pravo. Vi ste potpuno funkcionalno, zdravo ljudsko biće i želite da radite ono što vam je prirodno. To zvuči dobro u teoriji, ali postoje koja mogu biti povrijeđena. Znate kako to ide, jednom kada prevarite, velika je mogućnost da ćete nastaviti. Vjerujte, ne želite da započnete taj nesretni način života.

3. Djevica (23. avgusta – 22. septembra)

Vjerovatno nemate hrabrosti da izađete i zapravo prevarite svog partnera, ali imate neograničene šanse da imate aferu na nekoj društvenoj mreži. Flert vam daje život i čini da se osjećate mlado. Da biste opravdali svoje postupke, prebacit ćete loptu i za sve okriviti partnera. Sve to pod izgovorima da vam nešto ne pružaju, nisu brižni, dosadni su, ograničeni, nemaštoviti, itd. Ipak, riješili ste da budete sa tom osobom, pa se potrudite i razmislite o svemu još jednom. Ono u šta ćete se upustiti, koliko god naivno izgledalo i dalje spada u varanje, i koliko god uzbudljivo bilo da bezobzirno flertujete sa nekim strancem na Internetu, sjetite se da toj osobi nije stalo do vas. Nemojte da se predajete svojim impulisma, jer imate mnogo toga da izgubite. Pokušajte da riješite stvari iskrenom komunikacijom, a ne emocionalnim varanjem, piše “Sensa“.

