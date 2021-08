Želite izgubiti kilograme? Ovo su najčešće greške koje radite

Ne jedete dovoljno

Ako ste jedna od onih osoba koje vjeruju da će prije izgubiti kilograme ako ne jedu, trebate znati da je to greška. Ako ste na dijeti koja se temelji na malo kalorija, primijetit ćete da na početku gubite kilograme, ali to nije dugoročno rješenje.

Naime, nakon nekog vreemna osoba postane svjesna da su takvom dijetom postavljeni nerealitstični planovi koje je nemoguće slijediti dugoročno. Kada smo an dijeti ili se pridržavamo jedne vrste prehrane, naš mozak misli da smo u problemu i počinje funkcionirati kao da smo izgladnjeni. To usporava procese u tijelu koji su nužni za sagorijevanje kalorija.

Izbacivanje grupa namirnica

Ako se vaša prehrana temelji na tome da izbjegavate određenu grupu namirnica, trebali biste odustati od toga. Nemojte eliminirati cijelu jednu grupu namirnica kao što su proteini, ugljikohidrati ili masnoće. To morate imati u svojoj prehrani kako biste unijeli dovoljno vitamina, minerala, vlakana i antioksidanasa.

Dosadna dijeta

Bili ste na dijeti, smršavjeli i to je vaš domet? Prema studijama, dosadne dijete dovode do toga da osoba dođe do određenog limite, a da biste smršavjeli, morate šokirati svoje tijelo isprobavajući s vremena na vrijeme nove stvari.

Vježbanje

Umjereno i redovito vježbanje igra jako važnu ulogu u mršavljenju, ali ako pretjerate s tim, to se može i negativno odraziti na vaše tijelo. Studije su poakzale da prehrana ima još važniju ulogu u mršavljenju (70 posto) u usporedbi s vježbanjem (30 posto).

Ne krećete se dovoljno

Kada predugo sjedite, bez da se uopće krećete, aše tijelo prestaje proizvoditi lipazu, enzim koji inhibira masnoće i koji igra važnu ulogu u mršavljenju.

Ne spavate dovoljno

San ima izuzetno važnu ulogu u procesu mršavljenja. Ako ne spavate preporučenih šest do osam sati dnevno, to se može negativno odraziti i na gubitak kilograma, piše Times of India. Pokazalo se da je metabolizam znatno sporiji kod osoba koje ne spavaju dovoljno, a ispravan rad metabolizma je ključan za mršavljenje. prenosi “N1“.

