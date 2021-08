Uz ovih pet načina možete provjerite koliko je jak vaš imunitet

No, postoji nekoliko jasnih i provjerljivih parametara koji nam mogu pomoći da dobijemo uvid u to u kakvom nam je stanju imunološki sistem. Naravno, nećete trčati doktoru svaki put kada vas spopadne znatiželja o tome kakav vam je imunološki sistem, ali ovi laboratorijski testovi mogu se obaviti na godišnjem ili povremenim doktorskim pregledima.

Kompletna krvna slika

Potpuna krvna slika polazna je tačka kako bi se vidjelo postoji li disfunkcija imunoloških stanica. Krvna slika mjeri crvene i bijele krvne stanice, trombocite, hemoglobin i hematokrit. Različite vrste bijelih krvnih stanica (poput neutrofila, limfocita, bazofila itd.) mogu puno otkriti o našem imunološkom odgovoru. Na primjer, neutrofili se povećavaju kada imamo infekciju.

Metaboličko zdravlje i markeri upale

Metaboličko zdravlje i upala idu ruku pod ruku s imunitetom jer imunološki sistem djeluje kao senzor našeg metaboličkog stanja. S liječnikom možete dogovoriti i provjeru metaboličkih zdravstvenih markera – obima struka, krvnog pritiska, šećera u krvi, lipida, dok će C-reaktivni protein (CRP), serumski feritin i D-dimer signalizirati postoji li upala u tijelu

Status vitamina D

Znamo već da je uloga vitamina D važna za naš imunitet te se njegovom adekvatnom koncentracijom smatra ≥ 75 nmol/L. Niže razine mogu se očekivati kod onih koji se rijetko izlažu suncu, nose zaštitnu odjeću i koriste sredstva za zaštitu od sunca, osoba tamnije puti, pretilih, onih koji uzimaju lijekove koji utiču na metabolizam vitamina D, kod starijih osoba, trudnica i dojenčadi, kod osoba koje su operisane, kao i u onih koji boluju od osteoporoze, bolesti bubrega i jetre, autoimunih, zloćudnih, endokrino – loških, neuroloških, psihijatrijskih bolesti…

Razina vitamina C

Vitamin C ima veliku ulogu u imunitetu, naime potiče umnožavanje limfocita za borbu protiv stranih osvajača u tijelu i pomaže neutrofilima da “jedu” i uništavaju loše mikrobe. Iako se rijetko radi, može se zatražiti laboratorijska provjera razine askorbinske kiseline u plazmi. Ali ako u prehrani nemate dovoljno voća i povrća te bjelančevina, pušite, krvare vam desni dok perete zube ili ste nedavno preboljeli bolest praćenu vrućicom, bili na operaciji ili doživjeli neki stres, možete posumnjati da su vam razine vitamina C niske.

U odraslih se simptomi manjka vitamina C razvijaju tek nakon više mjeseci. No, rano se mogu pojaviti tromost, slabost, razdražljivost, gubitak težine i neodređene mialgije i artralgije. Kasnije se razvijaju simptomi povezani s poremećajima vezivnog tkiva. Rane slabo cijele i lako se otvaraju, a može doći i do spontanih krvarenja.

Razine cinka

Cink je mineral u tragovima koji je ključan za razvoj i funkciju mnogih imunoloških stanica u našem urođenom i stečenom imunološkom odgovoru. Da bismo testirali svoju prirodnu razinu cinka, možemo napraviti serumski test. Referentni raspon je od 9 do 18 mmol/L, a snižene razine mogu se očekivati kod onih s Crohnovom bolesti, ulceroznim kolitisom, celijakijom, kroničnom bolesti jetre, kod alkoholizma, gubitka cinka te kod onih na parenteralnoj prehrani, piše zivim.gloria.hr.

