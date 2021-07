Iva poslije tri godine otkrila da muž NIJE otac njenog sina: Saznala KO je, pa od šoka završila u bolnici

Amerikanka Iva Retner iz Viksonsina doživjela je jednu od najtežih večeri u životu kada je saznala da otac njenog sina Pitera nije suprug Dejvid, već neko s kim, kako je vjerovala nikad ništa nije ni imala.

Dejvid je, otkako je dječak prohodao i progovorio sumnjao u to da mu je otac iako nije imao nekog velikog razloga za to. Sin je bio smeđ kao i majka, smijao se i imao apetit na majku, ali nije mnogo odudarao od njega. Ipak, dovoljno da bi Dejvidu sumnje počele da se vrte po glavi.

Kada je prvi put pitao Ivu postoji li mogućnost da je možda tada zatrudnila s nekim drugim, samo što se nije razvela od njega koliko je bila uvrijeđena pitanjem. Ipak, kada je Piter napunio tri godine bilo je očigledno da ništa nije povukao na oca, pa ni na dedu.

Iva (promijenila pravo ime na mreži) je na Redditu, u odjeljku posvećenom psihičkim bolestima i liječenju od depresije podijelila ispovijest sa pratiocima koji su ostali bez riječi.

– Imala sam lijepu vezu sa Dejvidom koja je krunisana time što sam ostala u drugom stanju. Zbog Pitera smo se i vjenčali. Stvorili smo mu lijep dom u kojem je uvijek uživao i još uživa. Međutim, zbog Dejvidovih sumnji, morala sam da prihvatim i tu mogućnost. Njih dvojica otišli su na DNK analizu i tada sam što nisam pala u nesvijest. Rezultati su zaista pokazali da Dejvid nije Piterov otac. Ko je onda bio? Vrištala sam i u sebi i naglas, išla do bolnice da još 10 puta provjere rezultat. Nije bilo dileme – piše Iva.

Vraćajući film unazad, žena je došla do večeri kada je bila na kućnoj žurci sa drugaricom, na kojoj joj se udvarao jedan momak. Odbijala ga je sve dok od pića nije zaspala u jednoj od soba. Ujutro je osjećala malu bol ispod stomaka, ali nije obraćala pažnju na to.

– Pozlilo mi je i povraćala sam kada sam pomislila da me je taj čovjek možda si*ovao. Tih dana sam spavala i sa Dejvidom, ali nismo još bili u ozbiljnoj vezi. Bukvalno tek na početku. Tog si*ovatelja sam odmah preko prijateljice pronašla i napala, a on se zaista ponašao kao da je kriv. Crvenio je, mucao, protivriječio. Zahtjevala sam da uradi DNK analizu ili ću ga prijaviti policiji za si*ovanje. Pristao je. Posije tri dana rezultati su pokazali da je on Piterov otac. Čovjek me je si*ovao na žurci dok sam bila obeznanjena od pića – dodala je Iva.

Zbog ogromnog šoka, Dejvidova žena završila je u bolnici, potom i u psihijatrijskoj ustanovi i kojoj je provela dva mjeseca. Liječila se od depresije.

– Osjećala sam se prljavo, iznevjereno, očajno, beznadežno. Sve u šta sam vjerovala, nestalo je s tim rezultatom DNK analize. Kad sam se oporavila i vratila kući, nisam mogla da pogledam svog sina. Plakala sam 24 sata dnevno. Nekako sam uz Dejvidovu pomoć usjpela da se pridignem, da ‘ustanem iz mrtvih’. Sada smo svi odlično, ponovo smo porodica, s tim što sam ja odustala od tužbe protiv si*ovatelja. Dejvid nije želio publicitet. Sina volim više od svog života, ali to čiji je otac nikad neće saznati – naglasila je Iva, prenosi “Objektiv“.

