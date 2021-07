Pala u nesvijest kada je vidjela da joj kćerkica nepomično leži: Poslije buđenja ju je dočekala surova istina

Alison Lengli iz Bostona doživjela je vjerovatno najteže veče u životu kada se vratila kući s posla i u kući vidjela kćerkicu Zoe (6) kako nepomično leži na podu.

Suprug je bio u drugoj prostoriji na telefonu, pošto je zvao ljekare i Alison je od muke odmah kolabirala. Kada se probudila shvatila je šta se dogodilo.

– Muž je bio kući sa Zoe i kaže da je sve bilo u redu, sve dok Zoe nije izašla u dvorište da se igra. Tamo ju je napao komšijski pas. Nije je ujeo, nije je povrijedio ali je skočio na nju i lajao snažno. Zoe je vrištala i suprug je istrčao napolje i otjerao psa. Kćerkica je bila toliko uplašena da nije mogla da dođe k sebi. Štaviše, poslije nekoliko minuta, baš kada sam ja došla pala je i ona u nesvijest – priča Alison za WHDH7 News.

Ljekari su došli za desetak minuta, a prethodno su rekli suprugu šta da uradi i kako da joj odmah pomogne i dovede je koliko-toliko u normalu.

– Kad sam se probudila, gledala me je sva blijeda ali se smješkala. To je već bila moja Zoe. Tada mi je muž ispričao šta se desilo. Bila sam užasno bijesna i kad su ljekari otišli, istrčala sam napolje kod komšije. Stalno je puštao tog rotvajlera da se šetka po kraju, puno puta su ga svi prijavljivali ali nikad nije privođen zbog toga. Zato sam ja preuzela pravdu u svoje ruke i policija je došla za manje od 20 minuta. Pritom sam mu pred njima i prijetila što nije trebalo da uradim, ali bila sam van sebe. Rekla sam mu da samo ako još jednom vidim njegovog psa blizu moje kćerke ili u našem dvorištu, da me se čuva i on a i taj rotvajler – opisala je situaciju Alison.

Djevojčica i njena majka oporavile su se u toku večeri, dok je vlasnik psa novčano kažnjen i zabranjeno mu je da pas ili on sa ljubimcem više prilazi dvorištu Lenglijevih.

Zanimljivo je da je vlasnik psa bio ljut zbog reakcije Alison, kao i njenih prijetnji, pošto je tvrdio da rotvajler nije želio da naudi Zoe, već je došao samo da se igra s njom, prenosi “Objektiv“.

