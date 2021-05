SKIDA BUĐ I FLEKE U KUPATILU, OVO JE NAJMOĆNIJE SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE: Zaboravite na domestos- OVO JE ČUDO

Naime, odličan saveznik u borbi sa buđi i gljivicama je ulje čajevca, čija cijena iznosi oko 300 dinara. Moćni čajevac je kralj dezinfekcije kada je u pitanju nega ljepote, ali i čišćenje doma!

Ulje čajevca je moćno dezinfekciono sredstvo, pomaže u čišćenju i uklanjaju upornih gljivca, ali odličan je i u borbi sa nekim estetskim problemima, poput akni, peruti i atletskog stopala.

Posebno je efektan kod uklanjanja buđi u kupatilu. Ova prostorija u stanu obično se smatra rasadnikom neprijatnih crnih mrlja, koje u početku uopšte ne možemo da primjetimo golim okom. Eterično ulje čajevca će na prirodan i netoksičan način efektno otkloniti sve ove probleme.

Recept od samo dva sastojka – vode i ulja čajevca – otkrila je Linda Kob, autorka knjige Talking Dirty with the Queen of Clean.

Jednostavno, u plastičnoj bočici sa raspršivačem pomješajte 500 ml vode i 10 ml ulja čajevca. Promućkajte, pa raspršite po mjestima na kojima se buđ najviše skuplja, poput ivica tuša, kade, na zaštitnoj zavjesi, fugama…

Ostavite da odstoji 30 minuta, a potom sunđerom i toplom vodom pređite preko svih površina i isperite ih. Osim što ćete ukloniti postojeće, na ovaj način ćete i spriječiti pojavu novih fleka od buđi, prenosi Novi

Facebook komentari