5 MUDROSTI JEVREJSKIH ŽENA: Zbog ovog su one najomiljenije majke i supruge!

Donosimo vam 5 načina vaspitanja jevrejskih majki zbog kojih su one najomiljenije kod svojih pokolenja:

1. “On je samo dete”.

Jevrejskoj deci je dozvoljeno da rade sve: da jedu prljavim rukama, da boje sto i nameštaj, da musavim rukama zidove diraju. Za jevrejske majke ne postoji ništa važnije od njihovog deta – deci je sve dozvoljeno.

Izraelska porodica je pravi raj za decu: oni mogu na da zrazbiju najnoviju igračku, razbacaju papire okolo, viču iz sve snage. Niko im ništa ne zamera.

Filozofija jevrejske majke je: ako neće u detinjstvu, kada će dete živeti slobodno i bezbrižno.

Foto: Shutterstock

Donosimo vam 5 načina vaspitanja jevrejskih majki zbog kojih su one najomiljenije kod svojih pokolenja:

1. “On je samo dete”.

Jevrejskoj deci je dozvoljeno da rade sve: da jedu prljavim rukama, da boje sto i nameštaj, da musavim rukama zidove diraju. Za jevrejske majke ne postoji ništa važnije od njihovog deta – deci je sve dozvoljeno.

Izraelska porodica je pravi raj za decu: oni mogu na da zrazbiju najnoviju igračku, razbacaju papire okolo, viču iz sve snage. Niko im ništa ne zamera.

2. “Naravno da hoću. Sve može!”

Jevrejska mama smatra da je njena sveta dužnost da detetu kupi sve što ono poželi. Nema nikakve šanse da ona odbije nešto svom detetu. Ako dete želi slatkiše, majka je u stanju da mu kupi kilogram ili čak dva! Čak i ako je dete alergično na slatkiše, čak i ako ima karijers, čak i ako kod kuće ima 10 kilograma istih slatkiša….

Stanovnici Izraela čvrsto veruju da majka koja odbije da svom detetu kupi ono što ono želi, nije dostojna da se zove majkom.

3. “Ti si majci najbolji…”

Sve jevrejske majke žive u apsolutnom uverenju da je njihovo dete najtalentovanije, najlepše i najbolje. I što je najvažnije, nikad ne zaboravljaju da govore to svom potomstvu nekoliko puta dnevno.

Verovatno znate da je samopouzdanje ove dece na samom vrhu. A šta je sa greškama? Pa, ako do grešaka dođe – to je normalno, jer deca greše. Ako je dete iscrtalo čist zid bojama, mama će samo da kaže “kako si to lepo uradio, zlato moje!”

4. “Mogu ja to sama”.

Možda ćete se iznenaditi kada u Izraelu vidite trogodišje dete koje sa nožem pokušava da iseče meso. Jevrejske majke podstiču inicijativu svoje dece, njihovu nezavisnost. Možda je ovo normalno, jer jevrejske majke imaju porodiljsko odsustvo samo tri meseca. Posle toga, dete se šalje u jaslice ili kod bake. Ali jevrejske majke nikad neće žuriti da svoje dete odviknu od sisanja ili pelena,piše Stil

5. One su mirne i ne obraćaju pažnju

U Izraelu nije prihvaćeno da se na dete grdi, a kamoli da se kažnjava. Ako zagalamite na dete, možete da dobijete “opomenu” od prolaznika ili vam može socijalna služba “zakucati na vrata”. Jer, to se u Izraelu smatra potiskivanjem ličnosti deteta.

Ako želite da vas javnost ne osuđuje, naoružajte se jakim živcima.

Facebook komentari