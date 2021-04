Ovo je jedino voće koje biste trebali jesti baš svaki dan

Evo nekoliko razloga zašto su maline najbolje voće za jesti…

Malina ima najveću količinu prehrambenih vlakana.

Ako svakodnevno pojedete 1 šalicu malina, dobit ćete 8 grama vlakana, što je 32% dnevne vrijednosti koja vam treba.

Zašto su vlakna važna? Postoji dosta razloga. Vlakna mogu pomoći u izbacivanju toksina iz vašeg tijela. Mogu vam pomoći u očuvanju zdravlja i izbjegavanju upala u crijevima, što kasnije može rezultirati autoimunim bolestima. A može vam čak pomoći da izgubite višak kilograma.

U malinama se nalazi i čak 54% preporučene doze vitamina C. Osim toga, one sadrže puno mangana, vitamina K, a sadrže i željezo, magnezij, fosfor, kalij, bakar, tiamin, kalcij, cink te vitamine E, A i B6.

Malina je također nevjerojatno bogata antioksidansima, koji su, prema Healthlineu, važni za zdravlje vaših stanica koje se bore protiv oksidativnog stresa. Visok oksidativni stres povezan je s različitim vrstama bolesti, poput raka, dijabetesa i bolesti srca, piše Eat This, Not That. prenosi “Index“.

