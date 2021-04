Šef saznao da je Nada vikendom eskort dama, pa joj postavio ovaj uslov: Njena reakcija ga je zaprepastila

Neobičan slučaj na jednom radnom mjestu zabilježen je prošlog mjeseca u Rusiji.

Izvjesni Kolja R. (39) iz Volgograda, jedan od šefova sektora ljudskih resursa u poznatijoj kompaniji u tom mjestu, objavio je na Fejsbuku situaciju koja mu se dogodila na poslu.

Kolja je napisao da je otkrio da je koleginica čije pravo ime neće objaviti već će je nazvati Nada, tokom vikenda eskort dama i da se time bavi već pet mjeseci, prenosi portal dni.ru.

Kako je za posao u kompaniji gdje oboje rade često bila potrebna i vikendom, Nada se uvijek vadila na to da je kući potrebna malom djetetu, što nije bila istina.

“Bio sam strašno ljut. Otkrio sam je na jednom večernjem događaju, bila je sa mojim poslovnim partnerom u društvu. Pobjegla je tada od mene, a on mi se pohvalio za to kakvu je damu dobio za pratnju. U ponedjeljak ujutro pozvao sam je na razgovor u kancelariju. Rekao sam joj da uopšte ne želim da ulazim u to šta privatno radi, već samo da li mogu u narednom periodu da računam na nju i vikendom kad zatreba. Pošto joj više nisam vjerovao za onu priču da je kući potrebna djetetu”, napisao je Kolja na Fejsbuku.

Naglasio je da joj je rekao da razmisli do kraja dana oko toga, jer je uslov za njen opstanak na poslu bio da sada mora da bude na raspolaganju ponekad i vikendom.

“Mnogi će ovo protumačiti kao ucjenu, ali nije. Zapravo je suprotno. Jedino je ‘Nada’ imala tu privilegiju da ne računam na nju kad treba, a primala je pun iznos plate. Sada, kada sam uvidio da me je lagala, promijenio sam naš oblik saradnje. Budući da sam s nekih drugih strana znao pouzdano koliko zarađuju eskort dame za svoj posao čak i vikendom, bio sam ubijeđen da će dati otkaz jer je ovaj posao bio daleko manje plaćen od onoga što bi zaradila sa strane. Međutim, ona je prihvatila moj uslov. I dalje radi sa mnom, kao i još 90 ljudi po sektorima. Znam da niko osim mene ne zna čime se bavi i namjeravam da tako i ostane. Naš odnos nije se poremetio. Štaviše, pokazala mi je time što je uvijek tu kad zatreba i vikendom da joj je stalo do ovog posla”, napisao je Kolja.

Pojedini pratioci zaključili su da je Nada sigurno prihvatila da ostane na poslu da je privatno muž i okolina ne bi otkrili ili makar posumnjali na to da joj se nešto drugo dešava u životu.

“Neću da ulazim u to. Njena stvar je svakako zašto je prihvatila da ostane u ovom poslu, ali da je bila korektna – jeste”, dodao je Kolja, piše “Objektiv“.

