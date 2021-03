Ovaj znak danas će upoznati SVOJU LJUBAV! Ovo će mu biti najsretniji dan ove godine

OVAN

Posao: Potrebno je da neko vidi i čuje vaše ideje. A vi ste neko ko zna kako to marketinški i da sprovede. Novo doba traži eksponiranje, tu ste predvodnik. Ljubav:Previše se ističete. Verovatno imate osobu pored sebe koja je povučena, pa ćuti, vama je potčinjena. Ne pretjerujte, možete ostati bez voljene osobe. Zdravlje: Imate dobru volju i to je dovoljno.

BIK

Posao: Opterećujete se pogrešnim idejama. Menjate se, vrijeme vam je naklonjeno. Radite poslove koji donose sigurni novac, poput nekretnina, izgradnje stambenih objekata…Ljubav: Popustljivost pred voljenom osobom. Znate biti ponekad i pokorni voljenoj osobi. Slobodan Bik traži svoju mirnu luku pored Vage ili drugog Bika. Zdravlje: Rasteretite se.

BLIZANCI

Posao: Različita su mišljenja oko plana koji imate da ponudite. Dajte ono što je jednostavno i razumljivo za svakoga ko radi sa vama. Ljubav: Neko vas emotivno budi. To je prava radost za sve koji se ponašaju hladno i nedostupno. Konačno i ljubav u vaš život ulazi. Zdravlje: Stomak osjetljiv.

RAK

Posao:Suočavanje sa mnogo jakim poslovnim partnerima može da donese stres. Nije važno da se dokazujete pred njima, već da vidite šta vi možete da uradite i kako da ih iskoristite. Ljubav: Zadovoljstvo pronalazite u kući. Slobodan Rak ipak voli da bude neko vrijeme sam kako bi se dobro proveo, zabavio. Zdravlje: Teško podnosite bilo koji oblik promjene.

LAV

Posao: Nalazite se u nekoj vrsti nepoznate situacije koja vas odvlači od vaših ciljeva. Morate sebi da to pojasnite. To samo vi znate kako i na koji način. Ljubav: Vezani ste za osobu koja ima pozicije u društvu. Želite da to iskoristite, ali je bolje da vidite da li zaista nešto osećate. Ne vezujte se iz interesa. Zdravlje: Krvni pritisak povišen.

DJEVICA

Posao: Potrebne su vam moralna i materijalna podrška. Moralnu podršku tražite od Strijelca, a materijalnu ili od Škorpije ili nekog od zemljanih znakova – Bika, Jarca… Ljubav: Voljena osoba nema nešto povjerenja u vas previše. Vjerovatno opet pretjerujete u poslu i niste uvijek u kući. Ostavite nešto i za sutra. Zdravlje: Dijeta preko potrebna.

VAGA

Posao:Saradnja sa Lavom ili Bikom. Lav je važan jer će vas uputiti na put dobrih ideja, ljudi, podrške. Bik je dobar za organizaciju i finansijske tokove. Ljubav: Dobro se osjećate u braku. Dobro se ojsećate i u vezi, posebno ako je to Vodolija ili Rak. Vodolija vam je interesantna, budi vaša čula, daje vam energiju, Rak je dobar za organizaciju u kući. Zdravlje: Neophodna je redukcija u ishrani.

ŠKORPIJA

Posao:Završavate sve u toku dana. Brzo radite, brzo zarađujete i to vas čini srećnim. Najviše volite da vidite račun na kraju dana. Ljubav: Voljena osoba je uvek spremna za vašu ljubav. Slobodni moraju više da ulože u traženju ljubavi. Nekako ste bez volje. Zdravlje: Uživate u lijepim stvarima.

STRIJELAC

Posao: Niste raspoloženi za poslove koji su dosadni, naporni. Volite dinamiku, kretanje, a najviše volite da se nadmudrujete. Ljubav: Niste raspoloženi ni za kakve ljubavne veze. To nije baš tipično za jednog ambicioznog Strijelca, ali vaš promenljiv duh čini čuda. Zdravlje: Dobro se osjećate.

JARAC

Posao: Volite da radite isključivo sa stranim investitorima. To vam daje sigurnost. Iznad svega novac. Volite da se nađite u važnom društvu, to je dobro za vaš sistem vrednosti. Ljubav: Imate poznanstvo sa moćnom i uticajnom osobom iz sfere ekonomije, turizma. Možda je vrijeme da razmislite o ozbiljnoj vezi. Zdravlje: Dobro se osjećate.

VODOLIJA

Posao: Veliki planovi ideje ponekad mogu da propadnu ako radite sa osobama koje nikako da se pokrenu. Pogurajte ih svojim primjerom. Ljubav: Bez voljene osobe ne možete. Borite se sa sobom i svojim egom, ali na kraju ipak se desi da prepustite sve osobi sa kojom živite. Zdravlje: Čuvajte čulo sluha

RIBE

Posao: Potrebno je da se krećete u društvu poznatih, uticajnih osoba. Ako žive ili rade u drugoj državi, najbolje bi bilo da uspostavite kontakt. Tu je šansa i za zaradu. Ljubav: Partner najbolje zna šta vama treba. Često je vaš odnos govor očiju, ruku. To nije samo erotica, već prava emocija. Zdravlje: Sačuvajte pozitivno raspoloženje. piše novi

