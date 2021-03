Ovi znaci Zodijaka će vam ZABITI nož u leđa! Škorpija to čini iz najpoštenijih namjera

Škorpija

Kako je po prirodi veoma strastvena isto toliko je i osvetoljubiva. Dok trepnete ona je već razvila plan kako da vas rani. NJene riječi su otrov koji vas do koske pogodi. NJena reakcija je temeljno i duboko podmuklo smišljena. Nikada ne znate kada će plan da sprovede u djelo.

Osvetu duboko, temeljeno, podmuklo isplanira

Razlog može da bude bilo koji i uvijek kada se najmanje nadate. Na primjer kada je ljubav u pitanju samo neka pomisli da je njena prijateljica “bacila oko” na njenog partnera, kreće u osvetu bez da provjeri da li je to 100% tačno. Mada njena intuicija je toliko jaka da rijetko kad pogriješi.

Djevica

Kraljica kada je” zabijanje noža u leđa”! Ona jednostavno kao da nema emocije. Ima ih samo kada je nešto praktično u pitanju. I samo kada je njoj to potrebno. NJen pragmatični i racionalni um ne vidi potrebe drugih već samo svoje. I to je polazna osnova – ona sve radi samo da bi svoje potrebe, ciljeve zadovoljila.

Ništa lično, osveta je iz interesa.

NJen “plan” je hladan serviran i realizuje ga samo ako je potpuno sigurna da će se ostvariti i tada otkriva svoju izdaju.

Ribe

Prvaci u krstarenju izdaja. Duboka i mistična Riba vam sprema izaju iz daleka iz dalekih dubina. Ona djeluje empatično, zamišljeno ali nepogriješivo osjeća trenutak kada treba da “napadne”. Ona ćuti i posmatra, kao ajkula koja posmatra svoj plijen, pišu “Novosti“.

Tako nježna, a svijet posmatra kao ajkula!

Kada se usresredi ona kreće ali frontalno kao npr Lav već se migolji oko vas , kruži i posmatra i jedan trenutak vaše nepažnje ona “zabada nož”. Dok se vi sastavite ona je svoj plan ostvarila, i već je daleko ispred vas…..

Lav

Voli da vodi psihološke borbe i da napada direktno. U stanjuje i najboljeg prijatelja da izda ako će mu to pomoći da sprovede plan. On ne uvija već odmah kreće i jasno kaže zašto i zbog čega. Okolina ostaje u čudu ali to njega ne zanima. Ne obazire se puno na tuđa osjećanja i potrebe.

Zabija nož jer je egocentrik.

On je veliki egocentrik. Ja i poslije mene još desetak mjesta prazno! Voli takmičenja i uradiće sve kako bi pobijedio protivnika. Nije mu strana izdaja, sjedenje na dvije stolice, korupcija…

