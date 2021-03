Horoskop porodice Adams: Srijeda je sablasna kraljica Škorpija, Mortiša Vaga, a Rođak To Vodolija

Serija pod nazivom Srijeda prati lik Srijede Adams kroz njeno školovanje na “Nikadviše Akademiji” (Nevermore) – na kojoj pokušava da spozna svoje psihičke sposobnosti, i takođe da spriječi masovna ubistva u svom gradu, rješavajući natprirodne misterije u kojima su bili uključeni njeni roditelji prije 25 godina, piše “Luftika“.

U susret novoj seriji, upoznajte se sa likom koji odgovara vašem znaku zodijaka.

Ovan – Tali Alford

Korumpirani advokat porodice Adams, Tali Alford, tvrdoglav je i agresivan kao prvi znak zodijaka. Uvijek pokušava da nadgovori Gomeza. Iako nikada ne pobjeđuje, on nastoji da pokaže da njegova mržnja prema Adamsu nikada neće umrijeti.

Bik – Gomez Adams

Teško da ćete naći oca lojalnog i voljnog da uradi sve za svoju porodicu kao što je to Gomez. Poput Bika – Gomez uživa u tradiciji, kao što je njegova dugogodišnja navika da puši cigarete i štiti svoje najmilije. Iako je malo ograničen i naivan u biznisu, njegovi postupci uvijek su prožeti iskazivanjem posvećenost porodici.

Blizanci – Debi Dželinski

Izvinite dragi Blizanci, ali ne može biti dvoličnije od Debi. Bila je žena ujka Festera, za kog se udala samo da bi pokušala da ukrade bogatstvo porodice Adams. Ona je manipulativna i zavodi muškarce isključivo da bi ih zavrnula za novac. Njena dvoličnost je više nego očigledna.

Rak – Larč

Larč možda nije baš najbolji batler, ali zato ima zlatno srce kao svaki Rak. Toliko je vjeran i očigledno strastveno posvećen svom poslu, pa mu se ne može zamjeriti što često zezne i proste radnje. Međutim, neće odustati od nečega dok ne uradi na način da valja.

Lav – Pagzli Adams

Pagzli voli da bude u centru pažnje, baš kao i svaki pravi Lav. Zbog toga uvijek gradi sprave i radi na podmuklim spletkama sa svojom sestrom. On takođe ima neukusan smisao za humor i trudi se da za svoju porodicu bude emotivno nedostupan, mada ima čudne načine da to izvede.

Djevica – Baka

Baka je neuhvatljiva i tajnovita, kao svaka Djevica sa tamnom stranom. Ona ima crn smisao za humor, koji na prvi pogled djeluje neumjesno, ali potiče sa dobrog mjesta kada se potrudite da je razumijete. Takođe, podložna je iskorišćavanju zbog svoje lakovjernosti, baš kao Djevice.

Vaga – Mortiša Adams

Mortiša je posrednik u vili Adams. Ona održava porodicu uravnoteženom, kako to rade Vage, i trudi se da postupa onako kako je najbolje za njenu porodicu kojoj je žestoko odana. Takođe, Vage imaju tendenciju da svoje emocije zadrže za sebe, što opisuje Martišu od M do A.

Škorpija – Srijeda Adams

Zaista ne čudi što se Škorpija poistovećuje sa Srijedom – one su sablasne kraljice franšize sa svojom mračnom stranom. Takođe, veoma je osjetljiva iznutra, ali spolja odaje utisak nedodirljivosti, da bi se zaštitila.

Strijelac – Margaret Adams

Strijelac je poznat po tome što je znak koji traži avanturu. Margater često jurca i konstantno je u pokretu kako bi joj uvijek bilo zanimljivo. Kada je bila udata za Talija, bila je nepristojna, britkog jezika i zgrožena porodicom Adams. Međutim, jednom kada se zaljubila u rođaka To-a, postala je sretna, otvorenog uma i prigrlila je novu, lakšu (ujedno i jeziviju) verziju sebe.

Jarac – Stvar

Jarčevi su najlogičniji znak i uvijek su fokusirani na to da se stvari budu završene i urađene. Stvar uvijek pomaže porodici, donosi sve i svašta što im treba, i stalno se vozi u odjeljku za rukavice njihovog porodičnog automobila. Stvar se ne fokusira na emocije niti pokušava da bude shvaćena – ona se samo trudi da bude što korisnija – što je i njena suština.

Vodolija – Rođak To

Vodolija je tipično najčudnija osoba zodijaka. Ako pogledate rođaka To, znate da je on nešto drugo. Ovaj znak je nezavisan i nije ga briga šta drugi misle o njemu, zbog čega ga ljudi vole (samo pogledajte Toov odnos sa Margaret).

Ribe – Ujka Fester

Kada smo kod usamljenika, ujka Fester je vjerovatno jedan od najzaraznijih likova u porodici Adams – on je prava neshvaćena Riba. Voli migrene, u stanju je da sprovodi struju, i često je sam u scenama. Istražuje kraljevstva koja ostali nisu mogli ni da zamisle, piše “Luftika“.

Facebook komentari