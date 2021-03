OVAJ JAPANSKI PRINCIP DONOSI SREĆU I LAKOĆU ŽIVOTA: Kako da prestanete da se upoređujete sa drugima

Svi znamo o čemu najviše razmišljamo u posljednje vrijeme i šta su aktuelne teme – pandemija, vakcinacija, proljeće i moguće pogoršavanje ili poboljšavanje situacije.

Kada ništa nije toliko izvjesno, teško je imati motivacije u nekim situacijama, ali važno je da uvijek imamo neki cilj, pa makar i „samo” da se osjećamo bolje. A u tome nam može pomoći japanski princip oubaitori.

Šta on tačno podrazumijeva?

To je zapravo idiom nastao od znakova za četiri vrste drveća koje cvjetaju na proleće – trešnja, šljiva, kajsija i breskva. „Svaki cvijet/biljka cvijeta u sopstveno vrijeme i to je podsjetnik da svako ima svoje putovanje kroz život.“ Ukratko, to bi trebalo da znači da svako od nas treba da živi svoj život po svojim pravilima i bez upoređivanja sa drugim ljudima, odnosno da cijeni sve svoje snage i dostignuća. A to je posebno važno u ovo doba.

Mjesecima unazad, svi tražimo načine da „pametno“ provedemo vrijeme i osjećamo se ispunjeno. Od mnogih predloga za usavršavanje i učenje novih vještina teško je probrati ono što nam odgovara, ako uopšte i ima nečega što nam odgovara. A onda još vidimo kako se neko od naših prijatelja hvali da je ušao u formu, naučio da priprema vrhunska jela ili usavršio rad u novom programu za obradu fotografija. To čini da se osjećamo kao da ništa nismo postigli i upoređivanje sa drugima može da bude veoma loše po našu psihu. Mi ne znamo kakav su put oni prešli do svog cilja i vidimo samo ono što su nam oni servirali, a to obično nije cijela priča.

To je ujedno i jedan od glavnih problema društvenih mreža – svako sebe prikazuje u svjetlu kakvom želi i uvek nam se čini da je „trava zelenija na drugoj strani“, čak i kada to nije slučaj. Šta onda možete učiniti kako biste što bolje praktikovali oubaitori?

Budite fini prema sebi

Upoređivanje sa drugim ljudima donosi razne misli o nama samima, a one često nisu baš najljepše. Umjesto toga, ne bavite se kritikama i sumnjama, nego se podsjetite svojih snaga. Zamislite da neki vaš prijatelj ima takve misli i šta biste mu rekli da ih od njih odvratite, a potom to kažite i sebi.

Ne nipodaštavajte sebe pred drugima

Kako u sebi, tako ni naglas ne treba izgovarati nešto loše o sebi, naročito u društvu drugih ljudi. Ne samo da bi oni mogli da steknu pogrešnu sliku, već ćete i sebe navikavati da neko drugi misli nešto loše o vama, čak i kada to nije slučaj. A i svaki loš komentar na sopstveni račun i te kako utiče na samopouzdanje.



Filtrirajte društvene mreže

Najbolje rješenje je vjerovatno ne posjećivati ih uopšte, ali ukoliko to nije ostvarivo iz ovog ili onog razloga, dobro profiltrirajte ono što ne želite da vidite. Različite mreže nude različite opcije za to, pa probajte da se fokusirate na teme koje opuštaju i motivišu, a ne na prepirke ljudi i gomile loših vijesti, piše “City magazine“.

