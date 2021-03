Najveće mane partnera po Zodijaku: Ko se toksično svađa, ko vara, a ko ‘ubija u pojam’?

Ovan

S pripadnicima ovog znaka u ljubavi vas očekuje podosta problema. Oni ih vole stvarati i tamo gdje ih nema, najčešće svojom ljubomorom, posesivnošću i impulzivnim scenama pred drugima. Vješti su u pasivnoj agresiji, pa ako im nešto nije po volji očekujte da će vam bezbroj puta i na najgori mogući način natrljati to na nos.

Bik

Kao i kod Ovna, pripadnike ovog znaka u ljubavi najčešće ometa osjećaj da im je netko drugi ili nešto drugo prioritet. Mučiti partnera mogu ignoriranjem, glumom i prikazivanjem kako je sve u redu. Na kraju svake rasprave, svađa će završiti ako priznate Biku da je u pravu, jer je on uvijek najpametniji.

Blizanci

Prevrtljivi pripadnici ovog znaka u odnosu su više usredotočeni na sebe nego na partnera, a očekuju da se on uvijek trudi oko njih. Čini se da nikad nisu zadovoljni, a namjerno će provocirati ljubomoru. Otrovne riječi i uvrede nisu im nepoznanica.

Rak

Najgora stvar kod pripadnika ovog znaka je što se mogu uvrijediti na gotovo sve što im kažete. Opsjednuti su mišljenjem okoline, a u ljutnji postaju posve bezosjećajni i osvetnički nastrojeni i spremni su zauvijek mrziti onog tko ih jako povrijedi. Za oprost ih treba dugo moliti.

Lav

Pripadnici ovog znaka nanjušit će slabosti svog partnera i svaki put kad se osjete ugroženo, prebacivati krivnju kako bi sami ispali bolji. Postaju užasno naporni ako im se ne poklanja onoliko pažnje koliko smatraju da zaslužuju te dramatiziraju do besvijesti.

Djevica

Uvijek spremni na kritiku, pripadnici ovog znaka prema nikome nisu tako grozni kao što su prema ljubavnim partnerima. Kako su i u ljubavi perfekcionisti, sve mora biti onako kako su oni zamislili, a ako nije dure se danima. Skloni su provjeravanju partnera te su često posesivni.

Vaga

S njima partner teško može znati na čemu je, jer na najmanju sitnicu mogu promijeniti stav i raspoloženje. Imaju cijeli set pravila kako se njihov odabranik treba ponašati, pa čak i odijevati. Smatraju da ih partner treba slušati u svemu te se postavljaju kao pametnjakovići i savjetnici.

Škorpion

Pripadnici ovog znaka skloni su flertu, ali i aferama. Sposobni su manipulirati i lagati kako bi došli do svog cilja, a stanete li im na žulj, napadaju vaše samopouzdanje. Iako neće raditi scene u javnosti, ako ih osramotite pred društvom to će vrlo teško oprostiti.

Strijelac

Iako će se zaklinjati na vječnu ljubav i predanost, pripadnici ovog znaka uvijek će gledati što njima odgovara i kako okrenuti situaciju u vlastitu korist. Ako pogriješite, očekujte da će vam soliti pamet, no ni slučajno ne pokušavajte isto u obrnutoj situaciji jer će to doživjeti kao najdublju emocionalnu uvredu.

Jarac

Poput Djevica, Jarčevi imaju gomilu očekivanja od partnera, a to će mu u svakom trenutku davati do znanja. Mogu misliti jedno, govoriti nešto sasvim drugo, a ponašati se tako da vam ništa nije jasno. U stanju su jako dobro sakriti vlastite osjećaje i inzistirati na tome da problem nikad nije u njima.

Vodenjak

Pripadnici ovog znaka toliko se ponose svojom individualnošću da se uz njih nitko ne osjeća potpuno voljen. Obožavaju se inatiti, ali i glumiti inat kako bi došli do svog cilja. Ako su povrijeđeni, to nikada ne priznaju, no vraćaju trostruko.

Ribe

Kako su svjesni da u ljubavi puno daju, još je veći njihov strah da im to neće biti uzvraćeno. Konstantno testiraju partnerovu ljubav, a ljubomorni su i bez pravog razloga, reda radi. Ipak, to će rijetko priznati, a vrlo uvjerljivo nameću partneru krivnju suzama u očima. prenosi 24sata“.

