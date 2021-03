Sedmični ljubavni horoskop do 22. marta 2021. godine: Rak ima veliku podršku planeta, a Strijelca strast i zaljubljenost

Sedmični ljubavni horoskop od 15. do 22. mart 2021. godine!

OVAN

Ljubav: Velika promjena za vikend. Dvije važne planete Sunce i Venera od subote ulaze u vaš znak. Bićete vrlo aktivni, emocije rastu, nagla osjećanja prema nekome možete baš za ovaj vikend osvijestiti. Ukoliko ste u vezi, vrlo emotivna sedmica sa partnerom. Uživajte.

BIK

Ljubav: Vaša vladarka i dalje prolazi znakom koji budi tajnovite i skrivene želje i kao da nagovještava mogućnost nekih dešavanja, ali tek od nedjelje, kad ona mijenja znak. Ukoliko ste u vezi, za vikend dolazi do velikih promjena u pozitivnom smislu, pokrećete se i uživate zajedno, izvan grada, u prirodi bilo bi izvanredno.

BLIZANCI

Ljubav: Iako je Mars, planeta borbe i rata u vašem znaku, što može donijeti konflikte, nerazumijevanje sa partnerom ili okolinom, ove sedmice imaćete podršku planete ljubavi, koja kreće da aktivira vašu kuću prijatelja. Moguće su naznake, ako ste slobodni, nekog prijatelja da želi nešto više od prijateljskog odnosa sa vama. Ukoliko ste u vezi, od petka idu lijepi dani druženja i konstruktivnih razgovora sa partnerom.

RAK

Ljubav: Do subote imate podršku planeta koje se na nebu nalaze u znaku Riba. Od subote one se sve pomjeraju u znak Ovna, koji za vas može biti prejak i grub, pa ukoliko želite da uspostavite neki novi odnos, komunikaciju sa nekim ko vam se dopada, a ako ste u vezi i partnerom da obavite važne razgovore, iskoristite dobru podršku planeta do subote.

LAV

Ljubav: Od subote kreću vrlo dobri, vatreni dani za vas, jer Sunce, vaš vladar horoskopa, zajedno sa Venerom, planetom ljubavi od subote ulaze u vatreni znak Ovna, koji vama prija i kojem se radujete. Od tada je toplije, bude vam se emocije i strasti, preko noći. Do subote mirna situacija, moguće je i da budete pospaniji i ravnodušni prema ovoj temi. Za vikend se budite. Ukoliko ste u vezi, sigurno je da će biti vatren vikend u dvoje negdje na toplom.

DJEVICA

Ljubav: Vaš vladar horoskopa, Merkur, već prvog dana mijenja znak i ulazi u vašu kuću partnerstva. Dolazi vrijeme da se ozbiljnije pozabavite ovom temom. Vrlo bitni dani po pitanju upoznavanja nekog ko će duže vrijeme biti u vašem životu kreće. Ako ste u vezi, dužoj i ozbiljnoj moguće su pripreme i razgovori za naredni korak u smislu ozvaničenja veze. Pripremite se za to.

VAGA

Ljubav: Za vikend dolazi do velikih promjena na nebu, jer vaša vladarka, Venera, mijenja znak i ulazi u vatreni, strastveni znak Ovna. To za vas donosi promjene u partnerskom odnosu. Moguće je da baš ovaj vikend uđete u novu vezu. Ukoliko ste u stabilnoj vezi, moguće su velike promjene i novine, u smislu izjava ljubavi ali partnerove želje za narednim korakom u vezi. Moguće su vjeridbe, vjenčanja itd. Idu vrlo strastveni dani za vas.

ŠKORPIJA

Ljubav: U kući partnerstva za vikend dolazi do promjena. Ukoliko ste u vezi koja nije baš sjajna, može doći do prekida ili do naglih zaokreta u vezi, da partner odluči da se potpuno posveti vama i vašim relanim nezadovoljstvima. Ukoliko ste slobodni, možete iznenada i vrlo naglo da se zaljubite i da se sami začudite šta se desilo sa vama.

STRIJELAC

Ljubav: U kući ljubavi ali i kreativnosti dolazi do promjena od petka. Kreću strastveniji dani, zaljubljenost i leptirići u stomaku. Dosta planeta se u toku ove sedmice premješta u vatrene znakove, što vama itekako prija. Ukoliko ste u vezi, vrlo lijepa i strastvena sedmica. Pojačana se*sualna energija. Uživajte.

JARAC

Ljubav: Već duže vrijeme vaš vladar horoskopa miruje. Kuća partnerstva je takođe mirna, a ono što se najviše aktivira ove sedmice mogu biti intimniji planovi, u vezi zajedničkog života sa ozbiljnim partnerom, ukoliko ste u vezi, čeka vas renoviranje kuće ili stana i razgovori oko mjesta stanovanja. Ukoliko ste slobodni, fokusirajte se na porodicu, svoj prostor gdje živite i oplemenite ga.

VODOLIJA

Ljubav: Za vikend stiže osvježenje. Razbuktavaju se strasti. Nešto novo je na vidiku. Ako ste slobodni, pokrenućete se u pravcu istraživanja i fokusa na nekoj osobi. Ukoliko ste u vezi, partner će vas prijatno iznenaditi ponudom, možda za vikend da odete na neki mini odmor. Lijepi dani pred vama u ljubavnom smislu.

RIBE

Ljubav: Ove sedmice potpuno dominirate, naročito ako ste u vezi, jer partner samo u vas gleda i očaran je. Ukoliko ste slobodni, privlačite pažnju mnogih i poznatih i nepoznatih osoba, koje vas krišom prate. Možete biti zadovoljni sobom, jer zračite optimizmom i srećom po ovom pitanju.

Izvor: Mogu ja to sama/Astrolog Nataša Panić

Facebook komentari