Eldina Jaganjac odbija depilirati noge, obrve, brkove: Trpi teške uvrede

Kako piše britanski “The Sun”, Elidna je u martu prošle godine odlučila da ne depilira nasunice i uopće je ne zanima šta bilo ko misli o tome.

-Ako se muškarac ne brije i ne čupa obrve, to niko ne primjećuje i ne komentira, jer to nije ništa neobično. Baš kao i mnoge druge žene i sama sam ponešto naučila. Naprimjer, nekad se nisam osjećala prijatno kad bih izlazila napolje, a moje obrve nisu počupane. Sad sam se fokusirala na zadatke i ciljeve koje moram da ostvarim u životu, a manje na to kako izgledam dok ih ostvarujem i da li se zbog toga sviđam ili ne sviđam ljudima – rekla je Eldina za “The Sun”.

Ona kaže da sada ima više samopouzdanja nego ikada, jer se ne plaši da se izdvoji iz mase, ali je i naglasila kako bi ljudi trebali da rade ono što im je prirodno, ako se zbog toga osećaju prijatnije.

Iako joj mnogi kažu da se zbog toga nikada neće udati, Eldina kaže:

– Društvo je nametnulo takve ideje, tako da se žene koje imaju dlake po tijelu smatraju manje ženstvenim. Primijetila sam kako neki muškaraci “bulje” u moje neobrijane noge i moje obrve kao da imam treću glavu. Zar je to fer? Zašto mi žene da bismo bile vizualno prihvaćene moramo da potrošimo više novca nego muškarci i zašto nam je toliko važno da nemamo dlačice? Pa ima toliko bitnijih i važnijih stvari od toga – poručuje Eldina Jaganjac, prenosi Azra

