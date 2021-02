Pranje prozora umjesto vježbanja? Evo koliko kalorija sagorijevaju svi kućanski poslovi

Pretvori naporno spremanje kuće u odličan trening i sagori i do 1785 kalorija A možeš i svom dragom reći da ti se pridruži kako bi i on održavao dobru liniju Svaka tjelesna aktivnost je dobro došla pa tako i čišćenje kuće. Na pitanje “treniraš li nešto?”, nikad nisi ni pomislila navesti pranje prozora ili usisavanje, ali oboje troši znatan broj kalorija. Pojam tjelesna aktivnost opisuje apsolutno svako tjelesno kretanje koje zahtijeva neki oblik mišićne kontrakcije te pritom rezultira povećanjem utroška energije.

Sve što ti je potrebno za izgubiti kalorije je obavljanje kućanskih poslova, a mi ti donosimo popis najčešćih. Pola sata čišćenja kupaonice sagorijeva čak 200 kalorija, a ujedno je i savršen način za vježbanje ruku i leđa. Za pola sata usisavanja sagorijet ćeš oko 90 kalorija. Ako čistiš prozore 30 minuta, izgubit ćeš i do 125 kalorija, jednako kao i uz 20 minuta joge.

Pola sata pranja auta sagorijeva čak i do 145 kalorija. Kopanje u dvorištu bolja je vježba od vožnje biciklom jer 30 minuta kopanja sagorijeva 315 kalorija što je jednako kao i 45 minuta vožnje bicikla na ravnom. Za 30 minuta poliranja namještaja ili brisanja prašine izgubit ćeš 50 kalorija.

Ukoliko mijenjaš posteljinu 30 minuta izgubit ćeš 130 kalorija, isti broj kao i kod 15 minuta laganog trčanja. Peglanje odjeće 30 minuta pomoći će ti da izgubiš i do 70 kalorija. Ako živiš u zgradi ili neboderu jedna od najboljih vježbi je gore-dolje po stubama i za 30 minuta potrošit ćeš čak 450 kalorija. Ručno pranje suđa sagorijeva 160 kalorija u roku od 30 minuta.

S ovih 11 kućanskih poslova možeš dnevno izgubiti i do 1785 kalorija, a s napornim kružnim treningom koji traje sat vremena gubiš 1000 kalorija. Tko kaže da se ne može vježbati kod kuće? A možda je ovo i dobar trenutak da ohrabriš svog dragog da se primi metle i krpe umjesto gledanja serija i igranja Playstationa?

