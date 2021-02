Iznenađujuće neugodne nuspojave svakodnevnog trčanja

Ako ste među svima onima koji redovito trče, dobro za vas. Izlažete se manjem riziku od srčanih bolesti, raka, pa čak i neuroloških bolesti poput Alzheimerove i Parkinsonove bolesti. Dodatne pogodnosti uključuju bolji san i gubitak kilograma. Prema studiji objavljenoj u časopisu Mayo Clinic Proceedings, ako tjedno trčite otprilike oko 52 minute, mogli biste vašem životu dodati više od šest godina.

“Sjajna vijest je da ne morate trčati maraton da biste imali koristi od trčanja”, rekao je Edward Laskowski iz Centra za sportsku medicinu Mayo Clinic.

Ali to ne znači da nema nekih nedostataka koji dolaze s trčanjem na duge staze. Napokon, trčanje je vježba s velikim utjecajem i s vremenom može istegnuti mišiće, ligamente i tetive, izložiti vaše tijelo većem riziku od ozljeda, pa čak i, ako stvarno pretjerujete, utjecati na vaše hormone.

1. Mogli biste iskusiti simptome slične prehladi

Prema riječima dr. Jordana D. Metzla, liječnika sportske medicine u bolnici za specijalnu kirurgiju u New Yorku, ako tijekom zimskih mjeseci puno trčite, možete očekivati ​​da ćete iskusiti mnoge simptome povezane s prehladom: kašalj, curenje nosa i upaljeno grlo. To se događa zato što hladan, suh zrak može nadražiti pluća.

2. Mogli biste doživjeti “sindrom umrtvljene stražnjice”

Ako otkrijete da imate osjećaj da vam je stražnjica utrnula, a osjećate i bolove koji prolaze kroz bokove, stražnji dio nogu, donji dio leđa i koljena, mogli biste osjetiti glutealnu tendinopatiju, što je poznato i kao “sindrom umrtvljene stražnjice”, a definira se kao upala tetiva na stražnjem dijelu. Iznenađujuće, to je zato što ili provodite previše vremena na kauču ili zato što ste strastveni trkač, prenosi “Index“.

3. Pretjerano aktivan mjehur

Jeste li ikad otišli na trčanje i baš tada neočekivano osjetili najjači poriv za mokrenjem? Definitivno niste jedini. U stvari, prema studiji objavljenoj u British Journal of Sports Medicine, više od 30 posto žena koje se aktivno bave sportom reklo je da su doživjele određenu razinu urinarne inkontinencije tijekom vježbanja. To je osobito često kod osoba koje trče. Stručnjaci kažu da je razlog taj što vam mišići zdjelice slabe dok trčite.

4. Osjećaj svrbeža

Jeste li ikad trčali kroz park, ali odjednom ste se morate zaustaviti i počešati noge? To je vjerojatno zato što već neko vrijeme ne trčite. Kako vam se protok krvi povećava dok trčite, tako se povećavaju i arterije i kapilare. Ako ste neko vrijeme sjedili, vaši su se kapilari smanjili, a kad se tijekom trčanja prošire, stimulirat će okolne živce, što vaš mozak registrira kao svrbež.

5. Mogli biste izgubiti seksualni nagon

Prema studiji objavljenoj u časopisu Medicine & Science in Sports & Exercise, neki muškarci koji su trenirali za maratone zapravo su se suočili s problemom slabijeg libida, što je vjerojatno uzrokovano padom razine testosterona, piše Eat This, Not That.

