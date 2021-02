OVO JE PET NAVIKA KOJIMA POVEĆAVATE NIVO STRESA

Iako ne možete uvijek kontrolirati šta se događa tokom dana, u svakodnevnu rutinu unesite promjene koje bi mogle aktivno smanjiti nivo stresa.

Konzumirate previše kofeina

Ispijanje kafe ima mnogo zdravstvenih blagodati, ali unošenje previše kofeina može imati i negativan efekat. Velike količine kofeina mogu povisiti razinu kortizola, što onda može pojačati učinke stresa na vaše tijelo.

Na dijeti ste

Osjećate li da ste pod stresom dok slijedite restriktivnu dijetu? Velika je vjerovatnoća da su vam razine kortizola više od normalnih. Ograničavanje kalorija povećava ukupnu količinu kortizola, sugerirajući da bi prehrana mogla štetiti mentalnom zdravlju.

Ukratko, ako pokušavate smršati, možda bi bilo najbolje započeti s posmatranjem kvalitete kalorija koje unosite u odnosu na količinu. Ako počnete jesti zdraviju hranu, vjerovatno ćete na kraju pojesti manje kalorija, a da ne morate žrtvovati osjećaj sitosti.

Ne jedete dovoljno zdrave hrane

Jeste li znali da 95 posto opskrbe vašeg tijela serotoninom, poznatim kao hormon “sreće”, leži u crijevnim bakterijama? Međutim, ako jedete previše prerađenu hranu, to može negativno utjecati na crijeva i u konačnici povisiti nivo stres.

Da biste to izbjegli konzumirajte puno hrane bogate probioticima, uključujući jogurt, kombuhu, kefir, kiseli kupus i tempeh. Uz to, uzimajte više hrane s omega-3 masnim kiselinama i vitaminom C, prenosi “Hayat“.

Neaktivni ste

Često zaboravljamo koliko je važno ustati od stola tokom radnog dana samo da bismo pokrenuli svoje tijelo. Redovna fizička aktivnost ne samo da pomaže u podršci vašem imunološkom sistemu već pomaže i u upravljanju stresom i regulira nivo kortizola. Trideset minuta umjerenog vježbanja tri do četiri dana u sedmici minimum je koji vam je potreban za sprečavanje različitih zdravstvenih stanja.

Međutim, idealno bi bilo da se svake sedmice bavite nizom različitih aktivnosti kako biste oblikovali mišiće i održavali kosti jakim.

Nemate dovoljno kvalitetnog sna

Nedostatak kvalitetnog sna svake noći može biti izuzetno štetan za cjelokupno zdravlje. Neadekvatan san može dovesti do bezbroj zdravstvenih problema, uključujući depresiju, bolesti srca i dijabetes tipa 2. Također, može ometati imunološku funkciju, uzrokovati debljanje i pridonijeti većem nivou stresa. Ako ne možete spavati sedam do devet sati svake noći, pokušajte dva puta drijemati kako biste upravljali nivoom stresa i ublažili druge štetne nuspojave nedostatka sna.

