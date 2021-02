Novčanik izgubljen na Antarktici vraćen vlasniku nakon 53 godine

Novčanik Paula Grishama, 91-godišnjeg bivšeg vojnog meteorologa iz San Diega, vraćen je nakon što je 53 godine bio izgubljen na Antarktici.

“Bio sam šokiran”, rekao je Paul Grisham za San Diego Union-Tribune nakon što mu je u subotu vraćen novčanik.

“Mnogo ljudi uključilo se kako bi me pronašli”, dodao je 91-godišnjak koji je novčanik izgubio šezdesetih godina, tokom 13 mjeseci duge misije vojnog meteorologa na najhladnijem kontinentu, prenosi Hina.

U novčaniku se nalaze lična karta, vozačka dozvola, podsjetnik što učiniti u slučaju atomskog, hemijskog ili biološkog napada, bon za pivo, porezna prijava i računi.

Grisham, rođen u Arizoni, prijavio se u vojsku 1948., a na Antarktiku je poslan 1967. u sklopu operacije Deep Freeze. Tada je bio u tridesetim godinama, oženjen i otac dvoje djece. prenosi “Fokus“.

U jednom trenutku misije kojoj nije bio sklon izgubio je novčanik, a kasnije je zaboravio na to. Novčanik je pronađen 2014. iza ormarića, tokom rušenja zgrade u stanici McMurdo na Ross Islandu.

U pronalasku vlasnika udružio se niz ljudi koji su to postigli razmjenom elektroničkih poruka i pismima.

Fifty-three years after retired Navy meteorologist Paul Grisham of San Diego spent 13 months working in Antarctica, the wallet he lost on the frozen continent was finally returned to him on Saturday. https://t.co/jH6Rmo0GtA pic.twitter.com/PDqpn1q7uK

— San Diego Union-Tribune (@sdut) February 4, 2021